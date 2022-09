Los sindicatos de prisiones no acudirán este viernes a los actos por el Día de la Merced en El Puerto

Este viernes 23 de septiembre se celebrará en El Puerto de Santa María unacto institucional con motivo de la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Los sindicatos mayoritarios en el sector, ACAIP-UGT y CSIF, no acudirán a los mismos como medida de protesta por la falta de negociación de las mejoras económicas y laborales.

Los sindicatos consideran que "esta celebración se ha convertido, desde hace ya bastante tiempo, en un acto que los trabajadores no sentimos como propio, y que desde la Administración se utiliza para vender unas condiciones irreales y falsas ante los medios de comunicación. Fernando Grande Marlaska, en su primera intervención ante los trabajadores penitenciarios con motivo de esta festividad en septiembre de 2018 se comprometió a que en cuanto fuera presupuestariamente posible, el Gobierno iba a afrontar las reivindicaciones de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias con determinación y voluntad. Han pasado cuatro años desde estas palabras del ministro del Interior y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado con una absoluta falta de respeto por parte de la administración penitenciaria a sus trabajadores", denuncian.

En las últimas semanas se ha producido "el enésimo atropello. La administración no ha tomado en consideración ninguna de las medidas de ahorro energético propuestas por ACAIP-UGT y CSIF. Al contrario, han diseñado un sistema que no beneficia nadie e imposibilita la acumulación de horarios de manera que no se reducen los desplazamientos en un momento en el que, desde todos los estamentos sociales, se pide un esfuerzo por ahorrar energía y combustible; si tenemos en cuenta la distancia de los centros penitenciarios de los núcleos importantes de población, quizás sea el ámbito penitenciario donde más necesario es y, en cambio, es en el que se están poniendo todas las trabas posibles. De hecho, ni siquiera se han habilitado herramientas para que las tareas administrativas puedan realizarse a través del sistema de teletrabajo, tal y como se ha hecho en otros ámbitos de la administración general, incluso en los propios servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", lamentan los sindicatos.

Así, por lo que consideran "la falta de negociación y la imposición de los gestores de instituciones penitenciarias, sin teletrabajo, sin horarios adecuados, sin mejoras laborales y retributivas, sin formación, sin adecuación de los puestos de trabajo, sin cubrir las vacantes de prisiones ante el envejecimiento de las plantillas, sin medios para evitar las agresiones… ACAIP-UGT y CSIF consideran que no hay nada que celebrar, por lo que no acudirán a los actos de la festividad de La Merced", concluyen.