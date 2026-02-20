Serio enfrentamiento entre Recursos Humanos y el interventor municipal de El Puerto

Choque de trenes este viernes en el Ayuntamiento portuense. No es la primera vez que hay discrepancias entre un habilitado nacional y los técnicos y políticos municipales, pero lo del pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto las discrepancias de criterio entre los cargos nombrados por el alcalde, Germán Beardo, para dirigir los Recursos Humanos tras el estatuto de Gran Ciudad, y el interventor municipal del Ayuntamiento, quien a duras penas podía contener el gesto durante un pleno en el que se han leído partes de un informe en el que se le acusa de mentir y de no saber hacer su trabajo.

Ante el reparo suspensivo interpuesto por el interventor a la Oferta Pública de Empleo de 2024, para 16 plazas municipales, y a punto de caducar el expediente, con el consiguiente riesgo para los puestos de trabajo que conlleva, el gobierno municipal convocó el jueves un pleno extraordinario a las dos de la tarde, que este viernes a primera hora ha estado precedido por un tensa junta de portavoces en la que los criterios técnicos han chocado ostensiblemente.

El contrato de los interinos se cumple el próximo día 28, por lo que era vital levantar este reparo para no tener que despedirlos, un asunto de gran importancia como para despacharlo en un pleno celebrado casi con nocturnidad.

El portavoz municipal del PSOE, Ángel González, explica que "la Intervención municipal realizó un informe negativo de reparo suspensivo de la OEP de 2024, que se quiere sacar ahora en 2026, debido a que no se justifica, según su criterio técnico, que haya cuantía presupuestaria consignada suficiente. Por su parte, la directora de Gran Ciudad emitió un informe positivo de contra reparo, al que se agarra Germán Beardo, quien convoca un pleno con menos de 24 horas de antelación y sin dar las explicaciones oportunas al resto de la Corporación. Desde el PSOE, y con este panorama, no hemos sido capaces de valorar, tras una comisión informativa 15 minutos antes del pleno, la situación real, donde además ha habido acusaciones e, incluso, desde el Gobierno local se ha indicado que el informe de reparo no cuenta con amparo legal”.

Los grupos municipales de Vox e Izquierda Unida, a través de José Antonio Gomila y José Luis Bueno, han votado negativamente al levantamiento del reparo, al igual que el PSOE, considerando además que el gobierno local ha tenido tiempo suficiente para resolver este asunto sin necesidad de forzar la máquina hasta el último momento.

Ángel González considera que “la ineficacia del gobierno de Beardo ha puesto en peligro la Oferta de Empleo Público de 2024 que, tres años después y convocando un pleno extraordinario y urgente, no lleva informe positivo de la Intervención”, y añade que “tampoco sabemos, a pesar de que lo hemos preguntado, si esto perjudicará aún más el pago de las nóminas, que ya se están pagando fuera plazo de manera habitual”.

El edil considera que “es evidente el choque de trenes entre el área Económica dirigida por Millán Alegre y el área de Recursos Humanos dirigida por Javier Bello, la primera con un Jefe de Servicio que es un interventor habilitado nacional y la segunda, ocupada por un técnico de libre designación, una situación que está teniendo graves consecuencias para la gestión municipal y, en este caso y de manera directa, para la plantilla municipal”.

El PSOE cree que “el Ayuntamiento es un caos con muchos jefes de libre designación y pocos indios, intentando además puentear a los técnicos habilitados, todo ello con graves consecuencias para los portuenses. Ni siquiera han sido capaces de sacar la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2022 con informe positivo de Intervención”.

Germán Beardo ha cerrado el pleno recordando que "estoy aquí para dirigir la administración, no vengo para poner de acuerdo a nadie, cada uno será consecuente con sus actos", y considera "muy claro" que el reparo "ha sido contestado con contundencia por la dirección del servicio".

En uno de los puntos del informe de la dirección del servicio se dice que "no hay motivo legal" para este reparo, y que se ha hecho "a sabiendas" y de forma "antijurídica, fuera de su cobertura legal", palabras que vienen firmadas por un técnico "con todas sus consecuencias", dijo Beardo, quien ha asegurado también que "yo no vengo a firmar lo que me diga un no electo, vengo a transformar la ciudad", contando "con el respaldo de los técnicos que firman el informe".

Al hilo de este asunto, el portavoz socialista ha recordado los enfrentamientos mantenidos en su día cuando gobernaba el PSOE con la anterior interventora, y ha recordado que entonces el PP suscribía siempre la postura de la habilitada nacional, aunque posteriormente, una vez en el gobierno, los desencuentros también fueron frecuentes y graves entre la anterior interventora y el gobierno de Beardo.