"El abandono del monumento a Muñoz Seca en El Puerto da para escribir una de sus obras"

La plaza de Isaac Peral ha acogido este viernes un acto reivindicativo organizado por la asociación Betilo, para pedir una vez más la restauración del monumento dedicado a Pedro Muñoz Seca en este espacio portuense, así como su entorno.

La portavoz de Betilo, Fátima Graván, recordó que el objetivo de la cita era solicitar la restauración y conservación del monumento, ya que como dijo "duele ver el estado en el que se encuentra". Se trata de un rincón en el que la estatua -anteriormente un busto- está rodeada de azulejos y anaqueles, a modo de estantería, como un un rincón pensado para la lectura en este espacio público.

Se cumple ahora el 148 aniversario del nacimiento del comediógrafo portuense, y en lugar de poder celebrarlo de una manera más honorífica, hay que lamentar el estado de suciedad que presenta habitualmente este rincón que su ciudad le dedicó, habitualmente lleno de colillas, botellas y otros restos.

Fátima Graván dio lectura a los primeros versos del poema 'Donde habite el olvido', de Luis Cernuda, que reflejan perfectamente la sensación de abandono que ofrece el monumento: "Donde habite el olvido/En los vastos jardines sin aurora;/Donde yo sólo sea/Memoria de una piedra sepultada entre ortigas/Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios".

"Este podría ser perfectamente el lugar donde habita ese olvido", dijo la portavoz de Betilo, que anunció que la entidad seguirá insistiendo ante el Ayuntamiento para que se subsane este deterioro. Piden, entre otras cosas, que se repongan los azulejos que faltan "para devolver la dignidad al patrimonio histórico portuense".

El acto contó con la participación de dos veteranos actores portuenses, Manolo Morillo y Lola Teja, y con la presencia además de María, una sobrina bisnieta de Muñoz Seca.

Una foto de grupo de los asistentes al acto, con el bigote característico de Muñoz Seca. / D.C.

Manolo Morillo recordó que Pedro Muñoz Seca ha sido uno de los autores más populares del siglo XX, con un gran papel en la Literatura de la España del primer tercio del siglo pasado. Su ingenio para describir situaciones cómicas hacen de él un monumental autor de teatro, y una figura primordial del astracán, género que llevó a su cima. "Su obra 'La venganza de Don Mendo' es un prodigio de comicidad dramatúrgica", demostrando que el humor es una forma de inteligencia.

A lo largo de su vida el autor escribió más de 200 piezas, con un oído muy fino para el habla popular y una gran capacidad de reírse de todo.

Tras años de avisos y propuestas al equipo de gobierno municipal, desde Betilo lamentaron la desidia al respecto, calificando el estado del monumento como "una vergüenza permanente de la plaza Peral" y "una tarjeta de visita lamentable", así como una "falta de respeto al patrimonio", añadiendo que "no parece que haya interés en rehabilitarlo".

Manolo Morillo leyó un texto en boca de Muñoz Seca, a través del personaje de Don Juan de 'La Plasmatoria', asegurando además que las promesas incumplidas "dan para escribir una obra nueva, que bien podría llamarse 'El expediente interminable o los burócratas del sinvivir'.

Hubo críticas también para el estado de la estatua, que aguanta viento, lluvia y sol "con los pies torcidos. Cualquier día el monumento se va de excursión, y a ver quién lo trae de vuelta", bromeó el actor.

Manolo Morillo abundó en que "en El Puerto, cuando algo nos duele lo curamos con humor", y confió en que "antes de las elecciones, seguro que quedará impecable".

Manolo Morillo y Lola Teja recrearon algunas escenas de 'Anacleto se divorcia' y el final de 'La Plasmatoria', que viene a decir que "aquí se puede ser todo, pero político nunca".

Al término del acto los asistentes pudieron hacerse unas fotos con los bigotes que previamente habían repartido desde la organización, un homenaje popular para que la importancia de su figura no caiga en el olvido.