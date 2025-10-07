El senador del PSOE Alfonso Moscoso visita las obras de rehabilitación de la Muralla de Santa Catalina en El Puerto

El senador socialista por la provincia de Cádiz Alfonso Moscoso ha visitado las obras de rehabilitación de la antigua Muralla de Santa Catalina, una actuación impulsada y subvencionada por el Gobierno de España a través de la Demarcación de Costas. Estas obras se enmarcan dentro de las actuaciones de emergencia aprobadas por el Ejecutivo central para reparar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en el litoral de la provincia de Cádiz.

El senador visitó la obra acompañado del portavoz del grupo municipal socialista, Ángel González, con quien pudo comprobar de primera mano el desarrollo de los trabajos, que suponen una importante intervención de conservación del patrimonio histórico y de mejora de la seguridad en la zona.

La actuación cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses. En las últimas semanas ya son visibles los grandes andamios instalados en la zona, donde las labores se centran en la consolidación del lienzo aún en pie de la muralla, con el objetivo de garantizar su estabilidad y preservación para el futuro.

Moscoso ha destacado que esta intervención “forma parte de la estrategia de inversiones del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, donde en los últimos años se han destinado cientos de millones de euros a la mejora de infraestructuras, al litoral y a la protección del patrimonio histórico y cultural. El Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con Cádiz y con El Puerto de Santa María. Esta obra, impulsada y financiada íntegramente por el Gobierno de España, es un claro ejemplo de cómo actuamos con rapidez y eficacia tras los temporales, garantizando la protección del patrimonio y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que seguimos invirtiendo en infraestructuras que generan oportunidades y desarrollo para la provincia”, ha subrayado Moscoso.

El senador ha abundado en que “es un orgullo como representante de los gaditanos en el Senado, ver cómo las inversiones del Gobierno de España se traducen en realidades concretas que mejoran nuestro entorno, protegen nuestra historia y benefician directamente a la ciudadanía. Por eso, seguiremos trabajando con el mismo compromiso y cercanía para que Cádiz y El Puerto continúen avanzando”, afirma.

Por su parte Ángel González agradeció la implicación del Gobierno central y del senador Moscoso “por atender con sensibilidad y rapidez las necesidades de El Puerto”, subrayando que “la recuperación de la Muralla de Santa Catalina era una demanda histórica que hoy se hace realidad gracias al impulso y la financiación del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.”

Moscoso insiste en que “el objetivo del Ejecutivo es continuar con esta senda de inversiones, apostando por una provincia más segura, conectada y competitiva, que refuerce su papel estratégico como motor económico de Andalucía y de España.”