Los andamios llegan a la playa de La Muralla, en El Puerto

A finales del pasado mes de julio comenzaban los trabajos de rehabilitación de la antigua muralla de Santa Catalina, impulsados por la Demarcación de Costas dentro de las obras de emergencia aprobadas por el gobierno central para la reparación del litoral de la provincia tras los temporales del pasado invierno, y que en este caso contemplan una inversión de 1,2 millones de euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

Desde hace algunos días son ya visibles los grandes andamios instalados para acometer estas obras de urgencia en el monumento, si bien los trabajos se limitarán a consolidar el lienzo que aún queda en pie de la muralla, y no irán más allá tal y como se había previsto en un principio, de cara a rehabilitar también el antiguo fuerte de Santa Catalina, cuyas ruinas se encuentran anexas.

Máquinas trabajando estos días en la playa de La Muralla. / Julio González

Desde la asociación Betilo, de protección del patrimonio histórico, se ha dirigido un escrito a la Demarcación de Costas solicitando una reunión.

Tras la paralización del proyecto inicial de reparación, derivada del informe negativo de la Delegación Provincial de Patrimonio Histórico, la entidad sigue buscando un consenso al proyecto rechazado para establecer los oportunos contactos con las administraciones implicadas.

“Como entidad que apoyó desde el primer momento el proyecto de Costas, estamos muy interesados en celebrar una reunión con usted, al objeto explorar posibles vías para la continuación de un proyecto alternativo que permita la salvación del conjunto Fuerte de Santa Catalina, declarado BIC con tipología de Monumento e incluido en la categoría de Sitio Histórico. En razón de todo ello le solicitamos, a la mayor brevedad la celebración de una reunión”, piden en el escrito, un encuentro al que de momento no han sido convocados.

Dos trabajadores, en las obras que se ejecutan en la playa portuense. / Julio González

También se han dirigido desde Betilo al alcalde de El Puerto, Germán Beardo, para pedirle que el Gobierno municipal promueva una reunión urgente de las tres administraciones implicadas para buscar una alternativa consensuada al proyecto rechazado, que permita la salvación del conjunto del Fuerte de Santa Catalina.

Betilo se ofrece a seguir colaborando y a estar presente en dicho encuentro, al tiempo que solicita también que el Gobierno municipal lleve a cabo una actuación urgente en el Fuerte de Santa Catalina, para su protección, ante la situación de abandono, ruina, deterioro y vandalismo y el peligro de incendio por la vegetación existente, así como para la protección de las personas que por allí transitan.

Las actuaciones deben consistir, en opinión de Betilo, en la realización de trabajos de limpieza, desbroce de vegetación y el vallado perimetral y cierre de accesos, con indicación de la prohibición de acceso ante el peligro de ruina y bajo apercibimiento de sanción.

Esta carta fue remitida al alcalde a principios del pasado mes de julio, y de momento no ha obtenido acuse de recibo.

En su escrito la asociación Betilo recuerda que el pasado mes de mayo la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía rechazó de plano el Proyecto de Reparación de las Murallas de Santa Catalina, que venía tramitando la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

A juicio de la entidad, “es una pésima noticia para El Puerto y para el futuro de este conjunto monumental, privilegiado mirador de la Bahía de Cádiz, incluido como BIC en la categoría de Sitio Histórico desde el año 2012”.

Otra vista de las obras que se llevan a cabo. / Julio González

Como se recordará, la campaña desarrollada por Betilo en defensa de este conjunto patrimonial, en septiembre de 2021, dio sus frutos y se logró que un proyecto paralizado desde 2017, que ya contaba con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, se pusiera en marcha en febrero de 2022. Dicho proyecto no se limitaba a la consolidación de los lienzos de murallas existentes sino que también incluía el reborde del fuerte en la zona, recuperando la plataforma del fuerte hasta las murallas.

Pero, al cabo de casi tres años de tramitación, un nuevo informe de la misma Comisión Provincial al mismo proyecto, y bajo la misma legislación, rechazaba de lleno la actuación y dejaba sin perspectiva de recuperación este histórico fuerte defensivo de los siglos XVIXVIII, incluido en la lista roja de Hispania Nostra como monumento en riesgo de desaparición.

“Al menos, gracias a las denuncias y al seguimiento de Betilo, se ha conseguido la autorización para unas obras de emergencia de los lienzos que dan a la playa de La Muralla, los más fotografiados y utilizados en promociones turísticas nacionales e internacionales y cuyo desplome hubiera supuesto una gran pérdida y un tremendo escándalo mediático. De esta manera se salva una imagen, pero no un BIC. Detrás de esos lienzos de muralla se despliega la plataforma sobre la que se asienta el verdadero Fuerte de Santa Catalina, que se encuentra en una situación de deterioro alarmante por perdidas de terreno, desprendimientos, especialmente en la parte de poniente debido a la erosión marina, escorrentías, por no hablar de vegetación descontrolada y vandalismo. Se ha rechazado el proyecto de Costas y volvemos prácticamente a la nada ocho años después”, lamentan desde la asociación.

La entidad pregunta a las administraciones implicadas (Costas, Cultura de la Junta de Andalucía, y en especial al Ayuntamiento, propietario de la plataforma y del interior del fuerte “¿y ahora qué?, ¿quién va a tomar en su mano la defensa del monumento y cómo se va a proteger el conjunto declarado BIC?”, y entienden que “el Ayuntamiento, que ha estado al margen de todo este proceso, debe implicarse de una vez”.