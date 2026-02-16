Sale a la venta la finca de la calle Palma donde se prevé construir un hotel en El Puerto

Una imagen del proyecto para construir un hotel en la calle La Palma.

A finales de marzo de 2023 el Ayuntamiento anunciaba la puesta en marcha de un proyecto para la construcción de un hotel en el número 9 de la calle La Palma, un inmueble propiedad del grupo Araucaria en el que se pretende impulsar un establecimiento hostelero de diseño, con 26 habitaciones.

Ahora este inmueble se encuentra a la venta por un precio de 973.000 euros, y sus dueños lo promocionan como “un edificio señorial de 1890 con una superficie edificable de 795 m², listo para convertirse en un hotel boutique de lujo en el codiciado Casco Histórico del Puerto”.

También se indica que los permisos de obra están aprobados, con un proyecto de ejecución al 50%, con aprobación de la Dirección Provincial de Turismo y Cultura y licencia urbanística del Ayuntamiento concedida en el año 2024.

Los actuales dueños del proyecto aseguran además en el anuncio que cuentan “con ofertas y negociaciones avanzadas para la posible gestión del hotel por operadores experimentados”.

Aunque los trámites para poder convertir el inmueble en un hotel ya han comenzado, la propiedad no cierra la puerta a otros posibles usos, y anuncia la posibilidad de adaptar el espacio a otros fines como apartamentos de lujo, sede de empresa o residencia privada. “El edificio está desescombrado, saneado y con todos los permisos listo para construir”, afirman.

El proyecto de rehabilitación del inmueble está dirigida por el estudio local Roel Arquitectura y el interiorismo anunciado en 2023 corría a cargo del estudio del también arquitecto Marcos Samaniego, premiado de forma recurrente en los Restaurant & Bar Design Award tanto a nivel europeo (finalista como mejor restaurante 2018) como a nivel mundial (finalista 2015 y 2020 en categoría de iluminación).

El proyecto para hotel contempla 26 habitaciones, gimnasio, solárium y jacuzzi y las previsiones pasaban por generar aproximadamente diez empleos de forma directa, además de los que se pudieran generar durante la rehabilitación.

La propiedad ya llevó a cabo trabajos previos de consolidación interior, ante el estado de riesgo que presentaba el inmueble, que fue objeto de una ocupación ilegal.