Una ruta visual por las cuevas cantera de El Puerto

Desde la tarde de este domingo se puede visitar en la galería Blanco y Negro, ubicada en la calle Ricardo Alcón, una muestra de fotografías de Alberto Castrelo sobre las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal, en una iniciativa impulsada por la asociación Betilo, de conservación del patrimonio histórico.

La exposición lleva por título ‘El macizo horadado: ruta visual por las Canteras de la Sierra de San Cristóbal’, y se trata de una pequeña muestra de las exploraciones realizadas por el autor en las canteras entre los años 2019 y 2021.

Betilo recuerda que ya el pasado año tuvo lugar una importante movilización ciudadana ante el peligro de que las canteras municipales terminaran en manos privadas, un riesgo que aún persiste. Este episodio marcó la necesidad de poner en marcha la defensa activa de este patrimonio y contribuir a su máxima difusión.

La entidad define la exposición como “una reducida pero espectacular muestra con las extraordinarias imágenes captadas por Alberto Castrelo y colaboradores en sus trabajos de exploración en más de 40 canteras”.

Con esta exposición, Betilo quiere contribuir al conocimiento de este extraordinario patrimonio que como dicen “inexplicablemente permanece oculto, desconocido y abandonado a su ruinosa suerte”.

Alberto Castrelo es autor del libro ‘Canteras de San Cristóbal. Interpretación de una historia olvidada’, en el que aborda aborda los orígenes y curiosidades de estos espacios, con numeroso material recopilado a través de visitas sobre el terreno y consultas del material existente, con la colaboración de la trabajadora del Archivo municipal Ana Becerra, que le ayudó a estudiar los archivos y legajos del siglo XIX que se conservan en el Ayuntamiento.

El libro vio la luz en el año 2022 y en el se incluye una colección de 60 fotografías que dan idea de la importancia patrimonial e histórica de estos espacios tan desconocidos.

Como explicaba el autor en una reciente entrevista concedida a Diario de Cádiz, uno de los problemas a la hora de abordar la historia de estas cuevas es que no existe un inventario, aunque sí que se ha constatado la existencia de más de 40 de ellas, de las cuales aproximadamente unas 15 están en manos del Ministerio de Defensa (con el que el Ayuntamiento portuense nunca llegó a cerrar un convenio para recuperar los terrenos) y el resto se reparten entre la parcela que era propiedad de Impulsa -de cuyo destino nada se sabe hasta la fecha- y los terrenos más cercanos a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se encuentra la cueva más característica del conjunto, la llamada San Francisco de Asís, rebautizada en los años 80 del pasado siglo como “la cueva de la Luz Divina”, que fue la que visitó el escultor y paisajista canario César Manrique en aquel tiempo, quedando maravillado.