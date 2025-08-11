La ‘Running Night Los Toruños’ supera los 800 corredores

El sábado por la noche se celebró en Los Toruños la décima edición de la Running Night Los Toruños una carrera popular nocturna que discurre por este emblemático espacio portuense y de La Bahía.

En esta ocasión la prueba, que ha contado con más de 800 participantes, realizaba un recorrido de nueve kilómetros a través de la naturaleza. Dicha actividad está organizada por Club Solsport y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto a través de la Concejalía de Deportes.

“El primer lugar fue conquistado por José Ángel Sánchez Pérez, quien cruzó la meta con un excelente rendimiento. Le siguió en segundo lugar Luis Quintero Monje, mientras que el tercer puesto fue para Juan Carlos Marín Rodríguez, completando así un podio de alto nivel que refleja el esfuerzo y la dedicación de los corredores”, han anunciado desde el Ayuntamiento.