'Rock Calla': Un musical en El Puerto con la Música de Queen, interpretado por las niñas de la Asociación Cultural Rocalla

El próximo viernes 12 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio del Hotel Monasterio de San Miguel las niñas de la Asociación Cultural Rocalla presentarán su esperado musical 'Rock Calla'. Se trata de una historia navideña en la que unas niñas que viven en un mundo ruidoso y sobrecargado que no calla, no pueden escuchar su voz, y tras un apagón "empiezan" a escuchar algo que antes no podían: sus propias voces interiores, su identidad.

Con una puesta en escena espectacular y una energía desbordante con música del grupo Queen, la cita promete ser todo un éxito. El precio de la entrada será de 10 euros para adultos, siendo gratis para los niños, para que toda la familia pueda disfrutar de este evento que combinará música, arte y diversión.