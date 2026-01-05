Los Reyes Magos de El Puerto visitan los centros sociales

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han acudido este lunes a los principales centros sociales, asistenciales y sanitarios de la ciudad. Acompañados por sus cortejos Melchor, Gaspar y Baltasar iniciaron bien temprano su recorrido con una intensa agenda. La ruta real comenzó en el Centro de Educación Especial Mercedes Carbó de Afanas El Puerto y Bahía, donde fueron recibidos por el equipo directivo y los usuarios del centro en un ambiente de emoción, nervios y alegría compartida. No faltó el tradicional desayuno con chocolate y roscón para recargar fuerzas antes de continuar el camino.

El itinerario de Sus Majestades continuó con la visita a Apadeni, referente en la atención a personas con diversidad intelectual, compartiendo ilusión y regalos con esta gran familia portuense y poniendo en valor sus capacidades y talentos.

La comitiva se desplazó luego a la Residencia de Las Banderas del Grupo Reifs, donde los mayores recibieron a los Reyes Magos con emoción y agradecimiento, en un ambiente de cercanía y cariño.

Pasado el mediodía, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la Residencia Provincial de Mayores El Madrugador, donde cada abrazo y cada sonrisa dejaron huella entre los residentes.

Finalmente, los Reyes Magos realizaron su tradicional visita al Hospital Santa María del Puerto, recorriendo todas y cada una de las plantas para saludar personalmente a los pacientes, niños y mayores, repartiendo regalos, ilusión y palabras de ánimo.

El edil de Fiestas, David Calleja, destacó que “hay imágenes que, por mucho que se repitan, nunca dejan de emocionar”, subrayando que los Reyes Magos “no solo traen regalos, sino el mayor mensaje de cariño y esperanza que puede darse”.