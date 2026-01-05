Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes de El Puerto 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá este lunes la ciudad, partiendo a las 16:00 horas desde la Bajada del Castillo para seguir rumbo hacia la avenida Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco, Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja, Valdés, Los Toreros, calle de las Espadas, Rotonda del Magisterio, Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, Plaza de la Noria, avenida del Ejército, Plaza de Toros, Plaza Elías Ahuja, Santa Lucía y Plaza de España, donde de 19:00 a 19:30 horas aproximadamente tendrá lugar la Adoración del Niño Jesús, para seguir por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado, Nevería y Plaza de Isaac Peral, saludando desde el balcón del Ayuntamiento de 20.15 a 20.40 horas aproximadamente. Finalmente, emprenderán Plaza de Isaac Peral (centro), Larga, Luja, Plaza de Pedro el de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Micaela Aramburu, Bajada del Castillo y Castillo Alfonso X el Sabio, desde donde se despedirán, entre las 21:30 y las 21:45 aproximadamente rodeados de un gran espectáculo de fuegos artificiales.

En el itinerario se repartirán más de 60.000 kilos de caramelos y chucherías, de los cuales unos 24.000 son sin gluten. No faltará la carga en sus carrozas de otros muchos obsequios como juguetes, gusanitos, peluches o monedas de chocolate, entre otras sorpresas importantes. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán la ciudad junto a sus séquitos y comitiva compuesta por doce carrozas.

Como el año anterior la cabalgata discurrirá con sonido reducido en uno de sus tramos, en atención a las personas con hipersensibilidad auditiva. Será desde la intersección de la calle Santa Lucía a la puerta de Chiqueros de la Plaza de Toros. Además, se ha ampliado la zona en la Plaza Isaac Peral reservada a niños y personas con diversidad funcional.

Un total de doce carrozas en el recorrido

El desfile lo encabezará la Banda de Música de Cornetas y Tambores Alfonso X El Sabio, a los que seguirá la Carroza de los Superhéroes, la Carroza del Cartero Real, el Grupo Baila Cuentos, la Carroza de las Coquineras (Caja de Música), el Grupo de Beatriz Pastor, la Carroza del Gran Visir, el Grupo Scouts de El Puerto, la Carroza de la Estrella de Oriente, la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza, la Carroza de la Reina de las Nieves, el Grupo de Cruz Roja, la Carroza del Rey Melchor, el Grupo de la Academia de Baile de Araceli Arias, la Carroza de la Reina de Occidente, la del Rey Gaspar, el Grupo de Andrea, la Carroza de la Reina de Oriente, la carroza de Cascanueces y la del Rey Baltasar, que cerrará el cortejo.

El horario de la cabalgata siempre es aproximado y está sujeto a posibles variaciones, tanto en el momento de salida como en los tiempos estimados para las paradas y el recorrido por los puntos clave. Estas modificaciones pueden deberse a factores logísticos o a imprevistos, pero siempre se realizan pensando en garantizar la seguridad y la mejor experiencia para los asistentes.