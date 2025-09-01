Una reyerta en El Puerto se salda con un agente de la Policía Local herido

El pasado sábado se produjo una reyerta en el Centro Comercial de Vistahermosa, en la que resultó lesionado un agentede la Policía Local en la intervención, aunque su carácter no reviste gravedad. Por otro lado el domingo se registró una comparecencia en la Comisaría de la Policía Nacional por la sustracción de una furgoneta con 116 garrafas de gasolina.

Estos han sido dos de los sucesos más destacados del pasado fin de semana en El Puerto, que se saldó con un total de 269 denuncias: 215 por infracciones al Reglamento General de Circulación y 54 por vulnerar otras normas de la DGT. Asimismo, se levantaron tres actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y trece por incumplimiento de ordenanzas municipales. El fin de semana incluyó la instrucción de diligencias por tres delitos contra la seguridad vial, nueve accidentes de tráfico, la retirada de 21 vehículos con grúa y la inmovilización de otros diez. En relación con las Ordenanzas Municipales, se contabilizaron 17 denuncias por miccionar en la vía pública, incumplimiento de horarios de terrazas y consumo de alcohol en la calle.

El concejal de Seguridad, Jesús Garay, ha destacado el refuerzo de la presencia policial como mensaje "contra el narcotráfico y contra las denominadas guarderías que operan en la Bahía", dejando claro que "El Puerto trabaja con todos sus efectivos en colaboración con la Policía Nacional para no ser refugio de estas prácticas ilícitas y desmantelar sus estructuras logísticas".

El operativo policial se reforzó, como ha sido norma durante toda la temporada estival, en las zonas de mayor concentración de personas, especialmente en la Plaza de Toros, la Plaza del Castillo, el centro histórico, Valdelagrana y Puerto Sherry y su entorno. También se intensificó la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la prohibición del botellón, con sanciones a quienes consumieron alcohol en la vía pública, recordando el Ayuntamiento que esta práctica está completamente prohibida por sus efectos negativos sobre la convivencia, la seguridad y la limpieza urbana.

Garay ha felicitado a los agentes por “su profesionalidad y vocación de servicio”, subrayando que los resultados del dispositivo confirman la eficacia del modelo preventivo que se aplica este verano, basado en más medios, una mejor coordinación y una respuesta rápida frente a las infracciones.

Por su parte el intendente principal de la Policía Local, David Viñuela, destaca “el compromiso y la entrega de la plantilla, que lleva todo el verano trabajando de manera incansable para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes”. Viñuela asegura que “detrás de cada intervención hay hombres y mujeres que sacrifican tiempo y esfuerzos para que El Puerto sea una ciudad más segura”.