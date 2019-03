"La bandera es una seña de nuestra lucha feminista, y no vamos a renunciar a ella"

Matilde Roselló del Castillo, concejala de Igualdad y Participación Ciudadana, se ha puesto esta mañana las pinturas de guerra y ha salido al paso de todas las críticas que ha recibido por parte de los miembros de los otros partidos políticos -específicamente de la concejala del PP Marina Peris-, tras la izada de la bandera feminista que tuvo lugar el lunes por la mañana, frente al Ayuntamiento.

"Son unos ignorantes", expresaba Roselló, quien también fue calificada como "feminista radical". "La palabra radical proviene de raíz, y con mucho orgullo digo que somos de izquierda radical porque nosotros vamos a la raíz del problema, no a la superficialidad ni mediocridad con la que la derecha trata a las mujeres".

Después de estas declaraciones la concejala, que también ha estado acompañada por Aldara Heredia Rincón (candidata que ocupa el segundo puesto en la lista de mujeres de IU), ha continuado en el mismo tono de reivindicación. "A día de hoy, la derecha quiere a la mujer sumisa", declaraba Roselló. "Nos hablan de una igualdad ficticia, no sentida. Si no la sientes y no te la crees, no te sale y se nota que está mintiendo", explicaba haciendo referencia al tripartito PP, Cs y Vox que se encuentra actualmente al frente de La Junta.

Con ella coincidía Aldara, quien ha declarado que "el feminismo no es una moneda de cambio en las elecciones". "Si los derechos de los hombres no son los mismos que los de las mujeres, eso se convierten directamente en privilegios. Nosotras vamos a luchar también por conseguirlos, pero vamos a luchar junto al hombre, no contra él".

En este sentido ambas han sido muy claras y, dentro de las distintas acciones que se deben llevar a cabo, han destacado la educación como pieza fundamental para solucionar el problema. Asimismo, ambas animan a que todas las mujeres secunden la huelga del próximo viernes día 8.