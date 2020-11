El Puerto: La remodelación de la Bajamar y las obras del nuevo parking arrancarán en el primer trimestre del año

Hacía tiempo que en el Ayuntamiento de El Puerto no se celebraba una rueda de prensa de alto copete, con presencia de medios de comunicación provinciales y un tema de interés a abordar. En la mañana de este jueves el alcalde, Germán Beardo, acompañado de la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, han presentado el calendario estimado de las actuaciones pendientes para la integración del río en la ciudad, un proyecto largamente anunciado y esperado, que parece que poco a poco va teniendo fechas concretas. En la rueda de prensa ha estado también presente el concejal de Mantenimiento Urbano y primer teniente de alcalde, Curro Martínez, aunque no ha intervenido.

La rueda de prensa se ofrecía tras una sesión de trabajo en la que se han abordado, entre otras cosas, el impulso a la revalorización de la margen izquierda, con un proyecto que contempla un paseo marítimo desde el que se pueda contemplar la fachada de la ciudad, con la previsión de locales aislados de una altura en los que tengan cabida distintos negocios relacionados con el ocio y la cultura, aunque también tendrían cabida otras actividades.

Como recordó Teófila Martínez, esta parcela se comenzó a urbanizar en 2014, pero hacia la zona de la carretera. Ahora se trata de hacer algo más atractivo en pro de la dinamización de este enclave, contando con una nueva pasarela peatonal que una estos terrenos con el centro de la ciudad, a la altura del Muelle del Vapor.

Pero esa actuación se plantea en el horizonte hacia 2022, siendo lo más inmediato la urbanización de la avenida de la Bajamar, desde el estribo del antiguo Puente de San Alejando hasta el Paseo José Luis Tejada, justo a la altura de la estación de bombeo de Apemsa. La actuación afectará como es lógico al actual recinto del Club Náutico, del que desaparecerá la valla perimetral que impide ver el río. También se ubicará en este nuevo paseo una nueva zona de interpretación de la construcción de Ribera, que tendrá como reclamo al Vapor y también, quizás, otras réplicas de naves como la Nao Victoria. A más largo plazo está previsto incluso remodelar la estación de bombeo, que en estos momentos corta el paso desde la Bajamar hacia el Paseo Tejada, siguiendo el trazado del río.

Esta actuación en la avenida de la Bajamar, que se financiará con 3,5 millones de euros procedentes de los fondos Edusi -más otra aportación municipal que sitúa la inversión en 4,2 millones de euros- podrá empezar en el primer trimestre de 2021, según confirmaron tanto Teófila Martínez como el alcalde.

Para ello, tras la redacción de un anteproyecto por el procedimiento de urgencia se está tramitando ahora el pliego de condiciones para la aprobación del proyecto y su adjudicación. Paralelamente a esta obra podrán empezar también las obras de construcción del nuevo parking subterráneo impulsado por la Autoridad Portuaria, con unas 400 plazas, que tras quedar desierto el concurso convocado en su día se ha adjudicado por concesión a una empresa, con un canon anual de unos 30.000 euros.

Algunos arquitectos locales se han quejado por el hecho de que este importante anteproyecto se haya adjudicado por un procedimiento de urgencia, cuando es un proyecto que marcará la fisonomía futura de la ciudad, estimando que hubiera sido más oportuno darle importancia mediante la convocatoria de un concurso de ideas, por ejemplo. Fuentes municipales, no obstante, han señalado al respecto que para eso habría que haber convocado dicho concurso hace años, y no ahora, ya que en estos momentos los tiempos ya son apurados y se trata de llegar a tiempo para no perder los fondos concedidos.

Por lo que respecta a la continuidad del paseo hacia el paseo José Luis Tejada, hasta llegar a La Puntilla, aquí entra en juego ya otro de los proyectos entre Ayuntamiento y APBC, el de los terrenos de La Puntilla, que está pendiente ahora de aprobación definitiva ya que ha sido necesario modificar el PGOU.

En cuanto al otro extremo, el del Parque Calderón, en ese trazado se actuará una vez que se termine de ejecutar el aparcamiento de Pozos Dulces, que incluye también la urbanización de la zona superior y el tramo correspondiente hasta el estribo del antiguo puente.

Otro de los anuncios destacados que se han realizado en la rueda de prensa es la intención de la APBC y Ayuntamiento de integrar en la ciudad, hacia Valdelagrana, la parcela portuaria más cercana a esta urbanización, donde se prevé aprobar un nuevo Plan Especial para nuevos usos.

Germán Beardo ha agradecido a Teófila Martínez "su apuesta por trabajar de la mano con el Ayuntamiento en un proyecto que es fruto de la máxima coordinación y complicidad entre una administración local y Puertos del Estado, con un objetivo común y único, que es integrar ambas márgenes del Guadalete en el casco urbano como ocurre en otras grandes capitales de España y Europa".