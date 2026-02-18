La quinta edición de la pasarela Puerto Flamenco se prepara para su celebración en torno al Día de Andalucía
El evento colaborará en esta ocasión con la Asociación de Autismo de El Puerto
Puerto Sherry impulsa la temporada media con el 'Carnaval de los jartibles' el Día de Andalucía
La quinta edición de Puerto Flamenco llega con todo su arte y su marejada creativa. El Monasterio de la Victoria se transformará en el faro de la moda flamenca en la Bahía de Cádiz, donde la pasión, el duende y la cultura se entrelazan en un espectáculo único.
El viernes 27 de febrero la jornada comenzará a las 16:00 horas con el acto inaugural, arropado por el teniente de alcalde David Calleja. La artista y diseñadora portuense Ángeles Verano, madrina del evento, será presentada en este arranque, tras lo que se ofrecerá un baile inaugural a cargo de la academia de Carmen Morales.
A continuación dará comienzo el Concurso de Diseñadores Emergentes, en el que participarán Abril Desing, Lola Martin, Raquel Mariscal, Ana Linares, Teresa Montalvo, Verónica Lozano, Itina x Rocío Pérez, Adelina Pérez, Charo Borrego, Vanesa Valencia, Lucía Sarhan, Rossanto, Sergio Horcas Desing, Alejandro Ramírez, Claveles Costuras Flamencas, Javier Borjas, Pomposa Atelier, Borlou, Adrián Marin Desing y Tom Marqez ), un certamen patrocinado por Skoda, Rives, García Delgado, Trapo’s y CBC, seguido del desfile del diseñador sanluqueño Paco Miranda. Para cerrar la jornada, se hará entrega del premio al ganador.
El sábado 28 de febrero, la mañana comenzará a las 11:00 horas con el desfile del Día de Andalucía, de la mano de diseñadores de toda la región: Confecciones Ylara con propuestas florales, Pedro José López —ganador del concurso de emergentes de la pasada edición— con su colección Raigales, Ana María Jiménez con Embrujo, Paola Rojas con Metamorfósis y Marina Moreno con Maemía. Se contará además con el arte de la academia de la portuense Carmen Morales.
La tarde continuará a las 16:00 horas celebrando el Día de Andalucía con las afamadas diseñadoras almerienses Victoria Monteoliva y su colección Puñao de lunares, y Eli Martín con Porvenir. Ambas traen una muestra de la artesanía flamenca de la Andalucía más oriental, todo ello maridado con el espectáculo flamenco del portuense José Leiva y su escuela.
A las 17.30 horas llegará el turno de los diseñadores portuenses Pedro y Carlos, con su firma Peca, presentando su colección Trilogía, una propuesta para la flamenca moderna y callejera, que no dejará indiferente a los amantes de la moda flamenca, todo ello junto al arte flamenco de Diana Andrade y su academia.
A las 19:00 horas llegará la consagrada diseñadora Verónica de la Vega, con su colección Jaque Mate, una propuesta atrevida y actual.
Ya el domingo 1 de marzo la jornada comienza a las 11:00 con los reconocimientos Puerto Flamenco a la diseñadora Teresa Ninú, referente del sector; al torero Miguel Andrades, joven promesa muy ligada al arte flamenco; y al sastre y diseñador portuense Salvador Egea, por su trayectoria. se podrá disfrutar además del cante de Jesús Medrano y el baile de Carmen Morales.
A las 16:00 horas llegará Carmen Serrano y su fresca y floreciente colección Magnolias, y Mcvflamencas con Alma de lunares, una propuesta festiva que trae la esencia del Aljarafe sevillano.
Cerrará este espacio un desfile de las alumnas de CBC y Esperanza Moda Flamenca.
A las 17.30 horas llegarán los desfiles de Micaela Villa, David Rodríguez con Noventa Arrobas y su reinterpretación de la moda flamenca, y las entrañables hermanas Dmorroes, con su colección Linaje, una propuesta que muestra la cultura del pueblo portuense, reflejando a una mujer trabajadora y elegante.
Por último, para cerrar las tres jornadas expositivas de la pasarela, a las 19.30 horas se podrá disfrutar de un innovador desfile de Vanguardia Crea, una propuesta disruptiva, con proyectos modernistas y técnicas experimentales que abren paso a una flamenca del futuro, conectada con la cultura ancestral. Participarán las firmas Atelier de María José Cuadrado; Puliper; Pepe Rega; Julio Reyes; Lola Moreno&Blondew; Due; y Alberto Celestino.
Para culminar la pasarela, en un ambiente festivo, se entregará el tradicional premio a la modelo destacada de esta quinta edición, celebrándolo con la gran fiesta final.
La entrada general cuesta 8€ (grada) y 10€ (butaca), disponibles en Restaurante Sarmiento, tienda Coquette (calle Luna) y en taquilla. El evento contará con una zona de stands de comerciantes y artesanos locales, todo con acceso gratuito, para disfrutar de la gastronomía y los productos de la zona. Además la pasarela se viste de solidaridad, colaborando con la Asociación de Autismo de El Puerto de Santa María, destinando parte de los beneficios a su causa.
También te puede interesar