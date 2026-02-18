La quinta edición de la pasarela Puerto Flamenco se prepara para su celebración en torno al Día de Andalucía

La quinta edición de Puerto Flamenco llega con todo su arte y su marejada creativa. El Monasterio de la Victoria se transformará en el faro de la moda flamenca en la Bahía de Cádiz, donde la pasión, el duende y la cultura se entrelazan en un espectáculo único.

El viernes 27 de febrero la jornada comenzará a las 16:00 horas con el acto inaugural, arropado por el teniente de alcalde David Calleja. La artista y diseñadora portuense Ángeles Verano, madrina del evento, será presentada en este arranque, tras lo que se ofrecerá un baile inaugural a cargo de la academia de Carmen Morales.

A continuación dará comienzo el Concurso de Diseñadores Emergentes, en el que participarán Abril Desing, Lola Martin, Raquel Mariscal, Ana Linares, Teresa Montalvo, Verónica Lozano, Itina x Rocío Pérez, Adelina Pérez, Charo Borrego, Vanesa Valencia, Lucía Sarhan, Rossanto, Sergio Horcas Desing, Alejandro Ramírez, Claveles Costuras Flamencas, Javier Borjas, Pomposa Atelier, Borlou, Adrián Marin Desing y Tom Marqez ), un certamen patrocinado por Skoda, Rives, García Delgado, Trapo’s y CBC, seguido del desfile del diseñador sanluqueño Paco Miranda. Para cerrar la jornada, se hará entrega del premio al ganador.

El sábado 28 de febrero, la mañana comenzará a las 11:00 horas con el desfile del Día de Andalucía, de la mano de diseñadores de toda la región: Confecciones Ylara con propuestas florales, Pedro José López —ganador del concurso de emergentes de la pasada edición— con su colección Raigales, Ana María Jiménez con Embrujo, Paola Rojas con Metamorfósis y Marina Moreno con Maemía. Se contará además con el arte de la academia de la portuense Carmen Morales.

La tarde continuará a las 16:00 horas celebrando el Día de Andalucía con las afamadas diseñadoras almerienses Victoria Monteoliva y su colección Puñao de lunares, y Eli Martín con Porvenir. Ambas traen una muestra de la artesanía flamenca de la Andalucía más oriental, todo ello maridado con el espectáculo flamenco del portuense José Leiva y su escuela.

A las 17.30 horas llegará el turno de los diseñadores portuenses Pedro y Carlos, con su firma Peca, presentando su colección Trilogía, una propuesta para la flamenca moderna y callejera, que no dejará indiferente a los amantes de la moda flamenca, todo ello junto al arte flamenco de Diana Andrade y su academia.

A las 19:00 horas llegará la consagrada diseñadora Verónica de la Vega, con su colección Jaque Mate, una propuesta atrevida y actual.

Ya el domingo 1 de marzo la jornada comienza a las 11:00 con los reconocimientos Puerto Flamenco a la diseñadora Teresa Ninú, referente del sector; al torero Miguel Andrades, joven promesa muy ligada al arte flamenco; y al sastre y diseñador portuense Salvador Egea, por su trayectoria. se podrá disfrutar además del cante de Jesús Medrano y el baile de Carmen Morales.

A las 16:00 horas llegará Carmen Serrano y su fresca y floreciente colección Magnolias, y Mcvflamencas con Alma de lunares, una propuesta festiva que trae la esencia del Aljarafe sevillano.

Cerrará este espacio un desfile de las alumnas de CBC y Esperanza Moda Flamenca.

A las 17.30 horas llegarán los desfiles de Micaela Villa, David Rodríguez con Noventa Arrobas y su reinterpretación de la moda flamenca, y las entrañables hermanas Dmorroes, con su colección Linaje, una propuesta que muestra la cultura del pueblo portuense, reflejando a una mujer trabajadora y elegante.

Por último, para cerrar las tres jornadas expositivas de la pasarela, a las 19.30 horas se podrá disfrutar de un innovador desfile de Vanguardia Crea, una propuesta disruptiva, con proyectos modernistas y técnicas experimentales que abren paso a una flamenca del futuro, conectada con la cultura ancestral. Participarán las firmas Atelier de María José Cuadrado; Puliper; Pepe Rega; Julio Reyes; Lola Moreno&Blondew; Due; y Alberto Celestino.

Para culminar la pasarela, en un ambiente festivo, se entregará el tradicional premio a la modelo destacada de esta quinta edición, celebrándolo con la gran fiesta final.

La entrada general cuesta 8€ (grada) y 10€ (butaca), disponibles en Restaurante Sarmiento, tienda Coquette (calle Luna) y en taquilla. El evento contará con una zona de stands de comerciantes y artesanos locales, todo con acceso gratuito, para disfrutar de la gastronomía y los productos de la zona. Además la pasarela se viste de solidaridad, colaborando con la Asociación de Autismo de El Puerto de Santa María, destinando parte de los beneficios a su causa.