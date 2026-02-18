Puerto Sherry impulsa la temporada media con el 'Carnaval de los jartibles' el Día de Andalucía

Puerto Sherry celebrará el próximo 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, una gran jornada de Carnaval con ‘Las Ilegales de Puerto Sherry’, una iniciativa que refuerza la estrategia de activación del destino en temporada media y apuesta por la dinamización económica a través de experiencias ligadas a la identidad local.

A partir de las 13:30 horas, La Terraza se transformará en un escenario frente al mar donde el Carnaval gaditano será protagonista con las actuaciones en directo de las chirigotas ‘El Perchero’, ‘El Fisty’, ‘De Bandera’, ‘Del Murciano’ y la chirigota del Forte.

El evento llega tras semanas marcadas por los temporales en la provincia, en un momento en el que tanto residentes como visitantes buscan recuperar el disfrute al aire libre. Puerto Sherry responde con una cita que pone en valor el espacio abierto, el mar y el clima como activos diferenciales del destino.

Con esta acción, Puerto Sherry consolida su posicionamiento como espacio activo durante todo el año, más allá de la temporada alta estival. La iniciativa está diseñada para atraer tanto a clientes de la marina, hotel y suites como al público local y visitantes de la provincia, contribuyendo al movimiento en restauración y al consumo asociado a la jornada festiva.

La organización ofrece dos formas de vivir la experiencia. El ‘Modo Señorito’, con reserva de mesa en La Terraza y servicio completo, y el ‘Modo Tradicional’, en el Pool Bar, con un formato más informal y gastronómico, adaptado al espíritu del Carnaval.

Más allá de la celebración puntual, ‘Las Ilegales de Puerto Sherry’ forma parte de una línea de programación orientada a generar planes diferenciales vinculados a las tradiciones andaluzas, reforzar la conexión con el entorno y seguir posicionando a Puerto Sherry como punto de encuentro cultural y social en la Bahía de Cádiz.