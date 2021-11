"No queremos parches, queremos soluciones para El Puerto"

La plataforma ciudadana que se aglutina bajo el nombre 'Portuenses contra el deterioro de su Ciudad', ha vuelto a mostrar que sigue muy viva y en buen estado de forma. En la mañana de este sábado, día 20 de noviembre, una manifestación ha vuelto a vuelto a recorrer las calles más céntricas de El Puerto de Santa María, además de la avenida del Ejército, para poner de relieve que las marchas de protesta que se vienen convocando, orientadas a expresar la repulsa a la gestión que está haciendo el equipo de gobierno local, siguen contando con un respaldo considerable.

El lema de la pancarta que abría la manifestación da cuenta de ello, ya que es claro y conciso: 'Equipo de gobierno municipal, por tu nefasta gestión ¡dimisión!'. Detras de ella, numerosas personas, de todas las edades, aunque con mayor presencia de pensionistas, expresaban con carteles de menor tamaño diferentes reivindicaciones y preguntas: 'Alcalde, los presupuestos pá cuando'; 'El Puerto, ciudad de los cien batacazos', parafraseando aquello de los cien palacios; 'En caso de urgencias llame al 112', una frase que se hizo famosa en los módulos sanitarios de la playa, y otras quejas relacionados con la situación en que se encuentra actualmente El Puerto de santa María.

A estas reivindicaciones se le suman las de los colectivos más visibles en la manifestación, como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que aboga para que no se produzcan desahucios; o el movimiento ecologistas Salvemos Rancho Linares, además de entidades deportivas que consideran que "el deporte se muere", y que han estado igualmente presentes en esta marcha. Además de varias plataformas en defensa de lo público.

Tampoco han faltado representante políticos de todos los partidos de la oposición, a excepción de los del gobierno local, Partido Popular y Ciudadanos, y tampoco Vox. La marcha ha discurrido con agilidad, sin detenerse, acompañada del sonido de silbatos, megáfonos, consignas y bocinas, saliendo puntualmente de la Plaza de la Noria, para hacer un recorrido por el centro urbano portuense, llegar hasta la Plaza de España, bajar después por Luna hasta la calle Larga, finalizando en la Plaza Isaac Peral, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto, en presencia de asociaciones y colectivos como Prodeni.

La participación ha sido numerosa, varios centenares de manifestantes. Según han declarado los organizadores de la protesta, entre los que se encontraba Francisco Berciano y un grupo de portuenses, entre ellos Juan Ruiz, que han subrayado que la marcha reivindicativa "ha sido un éxito total", declarándose incluso más satisfechos que en la anterior manifestación del 28 de agosto, ya que la previsión de lluvias que no ha sido impedimento para que la población haya salido a la calle a respaldar la protesta. Finalmente, la lluvia no hizo acto de presencia, "la gente ha estado más repartida que en la marcha anterior, pero los organizadores estamos más contentos incluso que la otra vez. El gobierno local debe enterarse de que no queremos parches, queremos soluciones, vamos a dejarnos ya de tanto prometer".

En esta ocasión, un vehículo de la Policía Local ha escoltado la marcha de protesta, abriendo paso a la manifestación por las calles por las que discurrido.

Ya en la Plaza Peral, frente al Ayuntamiento, donde ha concluido el acto reivindicativo, se ha leído el manifiesto de la marcha, en el que se agradece la asistencia a la convocatoria, y se ha denunciado que El Puerto "está abandonado por sus gobernantes", haciendo un repaso por las deficiencias que existen en la gestión de la ciudad: "falta de presupuesto municipal, incumplimiento de los compromisos adquiridos con los colectivos cierre de la guardería municipal, falta de planificación en mantenimiento urbano y la limpieza pública, los atropellos contra el medio ambiente, falta de un plan consensuado para atender a los sin techo, el excesivo gasto anunciado para el alumbrado de Navidad, o la subvención a medios virtuales que insultan y descalifican a quienes critican la gestión municipal, además de la contratación de cargos de confianza o el impago de 300.000 euros a Telefónica".

El comunicado concluye recordando que "ya hemos estado aquí dos o tres veces en el último año demandando las mismas reivindicaciones. Y estaremos todas las que haga falta. El deber de nuestros representantes públicos es servir y si no sirven, que se vayan. El deber de los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto, es opinar y proponer y estar presentes en las calles hasta que se escuchen nuestras voces".