El Puerto vive un fin de semana repleto de zambombas tras el encendido del alumbrado navideño

El Puerto ha disfrutado este fin de semana de un gran ambiente prenavideño, marcado por la celebración de numerosas zambombas repartidas por toda la ciudad tras el encendido del alumbrado del pasado viernes.

El teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, ha tenido una presencia destacada en esta intensa agenda navideña, asistiendo a la Zambomba Solidaria de la Hermandad del Olivo, celebrada en la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto. El edil subrayó la importancia de este evento, afirmando que “es un orgullo acompañar a la Hermandad del Olivo en la primera zambomba de las hermandades, un evento que une tradición, convivencia y solidaridad. Actividades como esta demuestran la enorme fuerza del tejido asociativo de nuestra ciudad”.

La cita ofreció una completa programación musical con las actuaciones de Soleares, Los Niños de Pacuchi, la Escuela de Baile Flamenco, Diana Andrades, la Escuela de Baile y Carmen Morales, configurando una tarde llena de arte y flamenco. El público también disfrutó de barra a precios populares, el sorteo de una gran cesta de Navidad y un castillo hinchable para los más pequeños.

El evento fue organizado por la Hermandad de la Oración en el Huerto y la asociación Apadeni, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas.

Asimismo, el Ayuntamiento estuvo representado en otros eventos navideños del fin de semana. El concejal de Deportes, José Ignacio González, asistió a la I Zambomba Kaizen, organizada por Kaizen Fitness Center en Las Marías, que congregó a numerosos vecinos en un ambiente familiar. La celebración contó con música en directo a cargo de Víctor Raposo y su equipo, además de una barra con comida casera y bebidas a precios populares. Durante su visita, González destacó la relevancia de apoyar iniciativas que combinan deporte, cultura y ocio, señalando que estos encuentros “contribuyen al fortalecimiento del tejido social y a la promoción de El Puerto como destino de ocio y cultura navideña”. El Ayuntamiento felicitó a Kaizen Fitness Center por esta primera edición, que aspira a consolidarse como una cita anual.

El domingo también se celebró la Segunda Zambomba 'Memorial a Manuel de los Ríos, Pititi', organizada por la Peña Flamenca Al-Alma y dirigida por los hermanos David y José Manuel Martínez. El Auditorio del Hotel Monasterio acogió las actuaciones de Juan Antonio el Sopa y su gente, junto a los artistas invitados Caracolillo de Cádiz, Pepito Marismeño, Negro Cherokee y Las Café con Leche, ofreciendo al público una tarde de flamenco de alto nivel.