El Puerto: Vecinos de La Placilla denuncian la falta de iluminación en la zona

Vecinos del entorno de La Placilla quieren hacer público su malestar por la falta de iluminación en la zona, que según aseguran se encuentra "totalmente a oscuras" a partir de las siete de la tarde, de manera que "da miedo circular por aquí", aseguran.

Los vecinos aseguran que "no se puede aguantar que en un sitio donde hay varios comercios y un hotel a esas horas esté todo apagado", y piden al Ayuntamiento que ponga remedio cuanto antes a esta situación.