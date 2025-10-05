El Puerto se tiñe de rosa en la IX Marcha Solidaria de Amucan Bahía celebrada en Los Toruños

El Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida ha acogido este domingo la IX Marcha Rosa, organizada por la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía (Amucan Bahía), con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha asistido al evento en representación del Consistorio y ha destacado "el compromiso de El Puerto con la visibilización del cáncer de mama y el apoyo a las asociaciones que, como Amucan Bahía, trabajan día a día por las personas afectadas y sus familias".

Además, ha agradecido "la gran participación ciudadana en una jornada que ha aunado deporte, solidaridad y esperanza en un entorno natural privilegiado como es el Parque de Los Toruños".

El Consistorio, a través de la Concejalía de Deportes, ha colaborado en la organización, gestionando la entrega de los dorsales diseñados por escolares portuenses, y proporcionando asistencia sanitaria mediante una ambulancia medicalizada.

Un año más, esta cita solidaria y no competitiva ha convertido Los Toruños en un punto de encuentro para cerca de 1.500 personas comprometidas con la lucha contra el cáncer de mama, con dos recorridos adaptados --uno de 6,5 kilómetros y otro de 4,3-- pensados para la participación familiar y al alcance de todas las edades.

La presidenta de Amucan Bahía, Yolanda Beláustegui, ha valorado "la importante respuesta social e institucional" y ha recordado que los fondos recaudados con las inscripciones --de siete euros-- se destinarán íntegramente a un proyecto de investigación sobre el cáncer. También ha agradecido la colaboración de las entidades participantes y el apoyo constante de la ciudadanía portuense.

La jornada, que ha finalizado con un animado encuentro bajo la carpa principal, ha incluido actividades para toda la familia, animación deportiva a cargo de Anita Fitness y María Jesús Estévez de Bailates, sorteos, venta de camisetas y la participación de entidades colaboradoras como Vertebral Clinic.

Por último, desde el Ayuntamiento se ha reafirmado el compromiso con esta causa, sumándose también con la iluminación en color rosa de la fachada institucional durante el mes de octubre, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.