El pabellón Ramón Velázquez de El Puerto reabre sus puertas renovado "tras más de 40 años sin reformas"

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha supervisado este domingo la finalización de las obras de reforma integral del pabellón Ramón Velázquez, que reabrirá sus puertas este lunes "tras una completa modernización que devuelve a la instalación su mejor imagen después de más de 40 años sin intervenciones de envergadura".

Beardo ha estado acompañado durante la visita por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, y el presidente de la Asociación de Clubes Deportivos de El Puerto, Eladio Vázquez, con quienes ha comprobado el resultado de los trabajos ejecutados durante los meses de verano, aprovechando el parón competitivo para evitar afecciones al calendario de entrenamientos y competiciones.

La actuación, cofinanciada entre el Ayuntamiento de El Puerto y la Junta de Andalucía, ha supuesto una inversión cercana a los 316.000 euros y ha permitido poner al día una infraestructura deportiva "esencial" para la ciudad, utilizada a diario por clubes de baloncesto, voleibol y gimnasia rítmica.

La reforma integral, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, ha incluido la instalación de un nuevo pavimento de madera de haya, tipo área elástico, homologado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), de nivel 1, que ofrece la máxima resistencia al deslizamiento, una excelente absorción de impactos y un rebote de balón óptimo. Este nuevo parqué, adaptado también a las exigencias del voleibol y la gimnasia rítmica, sustituye al anterior, que databa de los años ochenta.

También se ha incorporado un videomarcador led de última generación, modelo Apolo P6 Mini, con una superficie de 3.072 por 1.536 milímetros, alta resolución y sistema de gestión personalizable, lo que permitirá ahora a cada club adaptar los contenidos a las necesidades de cada partido o evento. Así, "la mejora supone un importante avance en la experiencia visual del público y en la gestión de los encuentros deportivos".

as obras han contemplado también la reparación integral de la cubierta, garantizando su aislamiento e impermeabilidad, así como la modernización completa del sistema eléctrico, que se culminará en los próximos días para optimizar la eficiencia energética y la seguridad de la instalación.

Según ha valorado el alcalde, "culminamos una renovación histórica, cumpliendo con una reivindicación de muchos años por parte de la comunidad deportiva portuense". "El pabellón Ramón Velázquez vuelve a estar a la altura de una ciudad que aspira a seguir creciendo y acogiendo grandes eventos deportivos", ha subrayado.

Por su parte, el concejal de Deportes ha destacado que "esta intervención culmina una etapa clave en la mejora de nuestras instalaciones deportivas municipales, en las que entrenan y compiten a diario centenares de deportistas. Modernizar el pabellón Ramón Velázquez era una prioridad para situarlo al nivel que El Puerto se merece".

Por último, han señalado que con esta actuación, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María "reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de promoción social, convivencia y desarrollo local. La reapertura del Pabellón Ramón Velázquez supone un paso adelante en la modernización de las infraestructuras deportivas y en la consolidación de una red municipal adaptada a las necesidades del presente y del futuro".