El Puerto supera la cifra de los 90.000 habitantes empadronados

El Puerto ha superado oficialmente la barrera de los 90.000 habitantes, alcanzando una cifra de 90.423 personas empadronadas, según los últimos datos oficiales publicados.

Para el Ayuntamiento "la cifra de 90.423 habitantes no solo representa un crecimiento demográfico significativo, sino que se enmarca en un contexto de consolidación del desarrollo económico y social de El Puerto. El aumento de la población se acompaña de una evolución positiva en indicadores como el empleo, la actividad empresarial y la renta, lo que refleja el avance de la ciudad hacia un modelo más dinámico, moderno porque ya afronta los retos de futuro".

El Puerto cuenta hoy con 29.420 personas empleadas, lo que supone un crecimiento del 2,1% interanual. De ellas, 24.873 son asalariadas, con una subida del 2,5% respecto al año anterior, a la que se suman 4.543 autónomos, la mayor cifra de toda la historia. También destaca la notable bajada del desempleo, con 7.365 personas en paro, lo que representa una caída del 5,6%, situando la tasa de desempleo en el 12,3%, la cifra más baja desde 2008.

En cuanto al tejido empresarial, ha alcanzado las 5.078 empresas registradas, con un incremento del 1,5%. La renta media por hogar subió hasta los 33.412 euros, con un incremento del 6,3%, mientras que la renta media registrados de ejercicios anteriores consolidaron un aumento del 7,2% interanual.

El Ayuntamiento enmarca estos datos positivos dentro de los logros conseguidos gracias a la obtención del Estatuto de Gran Ciudad, aprobado por el Parlamento de Andalucía el 20 de marzo de 2024, y publicado en el BOJA el 3 de abril, y aseguran que "el municipio está experimentando un proceso sostenido de modernización, mejora de los servicios públicos, impulso a la administración digital, desarrollo de infraestructuras, equipamientos y crecimiento ordenado que están transformando el municipio y fortaleciendo su posicionamiento estratégico en Andalucía y España".

El alcalde, Germán Beardo, subraya que “superar los 90.000 habitantes demuestra que El Puerto es una ciudad viva, en movimiento, que está atrayendo población, inversión y talento, y que se está consolidando como una de las grandes referencias del sur de España. El Estatuto de Gran Ciudad ha sido un punto de inflexión y ahora estamos viendo sus frutos: más empleo, más empresas, mejores servicios y más calidad de vida para nuestros vecinos”.