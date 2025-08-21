Sigue la caída en picado de la natalidad en la provincia de Cádiz

La sangría de la natalidad en la provincia de Cádiz sigue avanzando sin pausa, con un alarmante descenso del número de nacimientos que se viene registrando desde hace más de una década. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de población relativos al primer semestre de 2025, y el dato no puede ser más claro: en Cádiz nacen al mes una media de 644 bebés, lo que arroja un acumulado en esta primera mitad del año de 3.867 partos, es decir 44 menos que en el mismo periodo del año pasado o, lo que es lo mismo, un descenso de un 1,12%.

En 2024 la cifra de nacimientos se cerraba con 8.050 recién nacidos en la provincia, por lo que extrapolando los datos de este primer semestre, la cifra de este año, de seguir la tendencia, se situaría ya bastante por debajo de los 8.000 nacimientos, un dato que hace saltar las alarmas ya que nos hace retroceder a cifras nunca vistas en el último siglo y medio.

Si echamos la vista un año atrás, el dato de los nacimientos mensuales va desde los 720 niños nacidos en septiembre de 2024 -el mejor dato- hasta los 580 del pasado mes de febrero, la cifra más baja del periodo anual, con una media mensual de 667 nacimientos.

Si comparamos los datos de Cádiz con los de otras provincias andaluzas, el peor dato acumulado en lo que va de año en cuanto al número de nacimientos lo tiene la provincia de Huelva, con 1.814 partos; seguida de Jaén con 1.956 nacimientos. A gran distancia se sitúa en tercer lugar la provincia de Córdoba, con 2.563 nacimientos en lo que va de año; seguida de Almería en cuarta posición, con 3.048 bebés; Granada en quinto lugar, con 3.227 nacimientos; y Cádiz en sexta posición, con 3.867 niños recién nacidos. Ya en séptimo lugar se sitúa la provincia de Málaga, con 5.693 niños nacidos en lo que va de año; y finalmente, en primera posición, la provincia de Sevilla, con 6.992 nacimientos desde el mes de enero.

En cuanto al dato regional, en la comunidad andaluza han nacido 29.160 niños desde el pasado mes de enero, mientras que en España esta cifra se sitúa en 155.635 nacimientos.

Una caída de la natalidad que no cesa

La cifra de nacimientos no ha cesado de bajar desde hace ya más de una década, registrándose ya los datos más bajos desde que hay constania, tras la Guerra Civil española.

Fue en el año 2021 cuando se bajó de los 9.000 nacimientos en un año, un descenso más que notable, ya que hace apenas una década se llegaban a 13.232 alumbramientos cada año y en 2006 se alcanzaba el récord de este siglo, con 14.741 partos. La década de los 60 fue la que más nacimientos acumuló, con más de 20.000 por año.

Si mantenemos la comparativa con años atrás, en 2014 se llegó a los 12.038 nacimientos, en 2019 se bajó de los 10.000 y en 2023 la cifra se quedó en apenas 8.428 nacimientos.