Puerto Sherry abre las puertas de la Clipper Race antes de su salida oficial

Unos niños, en la cubierta de uno de los veleros.

Hoy viernes 12 y el domingo 14 de septiembre las familias de El Puerto y los visitantes tienen una oportunidad única: subirse a bordo de uno de los veleros oceánicos Clipper 70, embarcaciones que están dando la vuelta al mundo en la Clipper Race, una de las regatas más emocionantes del planeta.

Durante este viernes los barcos estarán amarrados en Puerto Sherry y abrirán sus escotillas al público para que pequeños y mayores puedan conocer por dentro cómo se vive una aventura de 40.000 millas náuticas, cruzando océanos y superando todo tipo de retos.

Las visitas guiadas a un barco Clipper 70 serán en el Pantalan V, en horario de 11:00 a 14:00; y de 16:30 a 20:30 horas.

En cuanto a las actividades en La Terraza de Puerto Sherry, de 12:00 a 00:00 horas habrá un pool bar abierto; de 17:00 a 20:00 horas, un Mercadillo artesanal; y de 17:45 a 19:45 horas un concierto en directo.

La gran salida de la flota será el domingo 14 de agosto, desde el espigón del faro, con la salida oficial de los veleros Clipper 70 a las 15:00 horas, rumbo a su siguiente etapa.

Será un momento inolvidable para despedir a la flota tras su escala en El Puerto de Santa María. El desfile de barcos, las velas desplegadas y el ambiente en el espigón ofrecerán una experiencia visual emocionante para vecinos y visitantes.

Uno de los aspectos más fascinantes de la Clipper Race es que sus tripulantes no son regatistas profesionales. La mayoría son personas que un día decidieron vivir algo extraordinario: enfrentarse al mar, superar sus propios límites y formar parte de un equipo internacional en una vuelta al mundo a vela. Algunos de ellos nunca habían subido a un barco antes de esta experiencia.

Durante la visita se podrá ver el interior del velero, la zona de descanso, los sistemas de navegación y escuchar de primera mano cómo es convivir en alta mar, con turnos de guardia, frío, olas y compañerismo.

Una experiencia para vivir en familia

La actividad está pensada para que las familias puedan disfrutarla juntas, es gratuita y no requiere inscripción previa. Además es accesible para todas las edades y tendrá personal de apoyo disponible para organizar los turnos de visita. Puerto Sherry invita a todas las familias del Puerto a vivir este fin de semana una experiencia única, educativa y emocionante.