Los primeros barcos de la Clipper Race arriban a Puerto Sherry tras una dura travesía

Los primeros barcos participantes en la Clipper Round the World Yacht Race han comenzado a llegar ya a Puerto Sherry, única escala en España de esta prestigiosa regata oceánica considerada la más exigente e inclusiva del mundo.

Amarran ya en el puerto deportivo el Team Scotland patroneado por Heather Thomas, primer equipo en llegar a Puerto Sherry, Quingdao con Philip Quinn, Power of Seattle patroneado por Ángela Brandsma, Yatch Club Punta del Este, con David Sautret y Escuela de Negocios de Londres, con Gav Rees de patrón. Todos ellos fueron recibidos en el pantalán por el staff de Puerto Sherry con su directoria comercial Mariluz Rivero al frente.

“Ha sido una navegación durísima, había momentos en que no sabíamos lo que era el cielo o el mar, y nos caía agua por todos lados” relata el argentino Ricardo Sanchez-Moreno, tripulante del Team Scotland. En su caso esta es la primera experiencia en Vela, “más allá de alquilar un catamarán en la playa”. Las tripulaciones amateurs reciben las nociones básicas durante cuatro semanas, “obviamente no nos enseñan a ser patrón, pero sí a trabajar en equipo y eso es clave a la hora de afrontar situaciones complicadas ante condiciones adversas. Es una aventura increíble, también de convivencia ya que los que vamos a bordo no nos conocemos y tenemos que convivir en un espacio reducido y espartano, hacer guardias de cada seis y cuatro horas, y trabajar para que todo vaya bien por el bien de todos”.

Tras zarpar el pasado 3 de septiembre desde Portsmouth (Reino Unido) y recorrer más de 1.200 millas náuticas, las embarcaciones han comenzado a tomar puerto en la Bahía de Cádiz tras una travesía marcada por condiciones meteorológicas adversas que han provocado un leve retraso sobre el calendario previsto.

Hasta el 14 de septiembre, Puerto Sherry acogerá a estas diez embarcaciones participantes en una semana repleta de actividades abiertas al público. La marina se convierte en epicentro de la vela internacional con conciertos, talleres náuticos, experiencias Clipper, visitas guiadas a bordo, y una Terraza Village que reunirá gastronomía, turismo y cultura junto al mar.

La salida oficial de la regata, rumbo a Punta del Este (Uruguay), tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, en una jornada histórica que coincidirá con la partida de la GLOBE40, otra gran cita de la navegación oceánica.