La flota de la Clipper Race ya navega hacia Puerto Sherry

Desde el 9 y hasta el 14 de septiembre Puerto Sherry acogerá a las diez embarcaciones participantes en la única escala en España de la prestigiosa Clipper Round the World Yacht Race, la regata oceánica más exigente e inclusiva del planeta. Tras partir el pasado 3 de septiembre de Portsmouth (Reino Unido), la flota ha recorrido más de 1.200 millas náuticas rumbo a la Bahía de Cádiz, en una travesía marcada por condiciones extremas que han provocado un ligero retraso sobre el calendario inicialmente previsto.

La parada en Puerto Sherry supone mucho más que una escala deportiva, ya que el enclave asume el papel de Host Port Partner, consolidándose como un destino estratégico para la vela internacional. La ciudad y la marina se vuelcan en ofrecer un programa de actividades abierto a la ciudadanía, que refuerza el impacto social, turístico y económico del evento.

Durante la semana, Puerto Sherry será un punto de encuentro para aficionados, familias y visitantes, con una Terraza Village que reunirá stands como el de Soho, un punto de información turística, música en directo y espacios gastronómicos como el Pool Bar y el restaurante La Terraza. También se impartirán talleres participativos sobre nudos marinos, observación de cetáceos y experiencias Clipper, junto con actividades complementarias como yoga y mercados locales.

El viernes 12 de septiembre, entre las 16:30 y las 20:30, se celebrará una jornada de puertas abiertas que permitirá a los asistentes visitar uno de los barcos transoceánicos Clipper 70 atracados en el puerto. La gran despedida tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, cuando la flota ponga rumbo a su siguiente etapa hacia Punta del Este (Uruguay).

Ese mismo día, la Bahía de Cádiz vivirá un hecho histórico con la coincidencia en la salida de dos regatas de referencia mundial: la Clipper Round the World Race, la única vuelta al mundo concebida para navegantes amateurs en una experiencia transformadora; y la GLOBE40, una competición oceánica profesional con equipos y embarcaciones altamente preparados. Una cita sin precedentes que convertirá a la Bahía en epicentro de la vela internacional.

“Ser Host Port para la Clipper Race es un honor y una gran alegría. Esta regata refleja valores que compartimos en Puerto Sherry: perseverancia, trabajo en equipo, sostenibilidad y una profunda pasión por el mar. Estamos encantados de recibir a la flota, las tripulaciones y a todos los involucrados en esta increíble travesía. España —y en especial El Puerto de Santa María— los espera con los brazos abiertos para compartir lo mejor de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra hospitalidad”, señala Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry.

Del 9 al 14 de septiembre, Puerto Sherry se convierte así en puerta de entrada al océano y en escenario de encuentro para todos aquellos que quieran vivir de cerca una aventura náutica de alcance global, en un entorno lleno de historia, ambiente festivo y actividades para todas las edades.