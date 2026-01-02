"El Puerto refuerza su compromiso con la Igualdad tras un 2025 de avances en prevención, educación y atención integral a las mujeres"

La Concejalía de Igualdad ha presentado el balance de actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2025. “Este balance refleja un compromiso firme y constante del equipo de gobierno de Beardo con la igualdad real entre mujeres y hombres, que se traduce en políticas públicas útiles, cercanas y con impacto directo en la vida de las personas”, ha explicado Silvia Gómez, encargada de esta área, haciendo referencia a distintos aspectos como la prevención y educación, el compromiso institucional, los puntos violetas y la atención integral.

En relación al primer punto se ha desarrollado una amplia Oferta Educativa Municipal en centros de infantil, primaria y secundaria, “alcanzando a más de 3.400 niñas, niños y adolescentes”. “Programas como Animación a la lectura y educación en valores, Las niñas no están fuera de juego, Yo también colaboro, Vamos a querernos bien o Prevención de la violencia sexual en adolescentes han permitido trabajar la igualdad, la corresponsabilidad y la detección precoz de la violencia machista desde edades tempranas”.

En cuanto al compromiso institucional se ha reforzado su implicación en las principales conmemoraciones, como el Día Internacional de las Mujeres, con la entrega de los Premios Menesteo y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con actos institucionales, campañas de sensibilización y el minuto de silencio de la Corporación Municipal. En este marco, se ha impulsado la campaña El porno es violencia, dirigida a concienciar sobre el impacto del consumo de pornografía en la normalización de la violencia sexual.

Asimismo, tampoco se han pasado por alto “uno de los hitos de este año” con el programa de Mediadores para la Eliminación de la Violencia de Género, con la participación de 86 jóvenes “donde se convierte al propio alumnado en agente activo contra la violencia machista, la discriminación y la LGTBIfobia”. Dentro de este mismo contexto ha sido también muy importante la presencia de puntos violetas en los grandes eventos, “desplegados en la Motorada, la Feria de Primavera, el festival Puro Latino y Monkey Week, con más de 2.500 personas atendidas e informadas”, ha afirmado la concejal.

Junto a todo ello se hace también mención especial al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), con 568 atenciones profesionales realizadas entre el servicio de igualdad, la asesoría jurídica y el servicio psicológico, este último reforzado desde el mes de junio. “La asesoría jurídica ha atendido a 260 consultas, resolviendo más del 70% de las demandas planteadas. Además, se ha gestionado el servicio ATENPRO para mujeres víctimas de violencia machista (tele asistencia móvil gestionado por Cruz Roja para reforzar la seguridad de las víctimas) y se ha reforzado la coordinación con Policía Nacional, Servicios Sociales y otras administraciones”. En cuanto al servicio de psicología “se han atendido de junio a diciembre a 85 mujeres, así como a menores afectados, trabajando la recuperación emocional, la autoestima y la creación de relaciones saludables”.