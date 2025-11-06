El PSOE vuelve a reclamar la convocatoria del Consejo Municipal de Igualdad en El Puerto

El PSOE de El Puerto ha elevado una moción instando al gobierno local a que vuelva a convocar el Consejo Municipal de Igualdad de manera periódica, y al menos, un mes antes del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género y del 8M, Día Internacional de la Mujer, de manera que las propuestas y reivindicaciones que las asociaciones planteen en ese foro sean tenidas en cuenta.

De la misma forma, los socialistas han vuelto a solicitar que se recuperen las actividades en materia de violencia de género que se venían celebrando con los institutos de la ciudad, y de manera especial, la manifestación del 25N donde participaban muchos jóvenes, con quienes previamente se había trabajado esta cuestión.

La concejala y secretaria de Igualdad del PSOE portuense, Mª Eugenia Lara, ha recordado que “durante muchos años en El Puerto ha sido costumbre cada 25N celebrar una manifestación contra esta lacra social, donde participaban el Consejo Municipal de Igualdad, asociaciones, colectivos y el alumnado de institutos que, previamente, habían trabajado el tema en clase. Era una manifestación importante ya que aunaba a ciudadanos de muchas edades para condenar y rechazar este tipo de violencia”.

“Al llegar al gobierno Germán Beardo eliminó dicha manifestación”, ha señalado la edil quien lamenta que “también ha anulado de facto la labor del Consejo Municipal de Igualdad, que era el más antiguo de Andalucía. Un órgano que ha sido siempre muy activo y participativo, y que, durante su larga trayectoria, ha estado muy implicado, con propuestas y reivindicaciones que luego se llevaban a cabo desde la concejalía de Igualdad”.

"Desde el PSOE estamos convencidos de la importancia de seguir celebrando esta manifestación, así como de la necesidad de que el Consejo Municipal de Igualdad esté activo, ya que creemos que la implicación de la ciudadanía en temas esenciales forma parte de una democracia sana, haciéndola más fuerte", concluyen.