El Puerto guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La Corporación municipal del Ayuntamiento de El Puerto, encabezada por el alcalde Germán Beardo, ha guardado hoy un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

Miembros de la Corporación municipal, empleados municipales y ciudadanos han participado en este acto, mostrando su más profundo pesar y trasladando su apoyo y solidaridad a las familias y allegados de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación para todas las personas que han resultado heridas.

El alcalde ha señalado que “en momentos como este, es fundamental expresar nuestra cercanía y solidaridad con quienes han sufrido la pérdida de un ser querido y con quienes aún luchan por su recuperación. Desde El Puerto queremos enviar un mensaje de apoyo, fuerza y esperanza a todos los afectados por esta tragedia”.

El acto, emotivo y solemne, ha servido también para reconocer la labor de los equipos de emergencia, bomberos, personal sanitario y voluntarios que trabajan incansablemente en las tareas de rescate y atención a los heridos, y para recordar la importancia de la prevención y seguridad en el transporte ferroviario.

El Puerto se une así al luto de toda España por las víctimas del accidente de Adamuz, reiterando su compromiso con la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan en momentos tan difíciles.

Por otro lado, en un vídeo difundido a través de las redes sociales el alcalde portuense ha anunciado que se están buscando soluciones para los portuenses que se encuentran aún en Madrid por no haber podido regresar a causa del cierre de las comunicaciones ferroviarias tras el accidente. Se ha habilitado un número de teléfono, el 679686739 para quienes antes de las 17:00 horas de este lunes no hayan recibido aún una solución por parte de Renfe, priorizando a personas sin recursos en Madrid.

Por su parte la compañía Socibus ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario de sus servicios en las líneas regulares de autobús que conectan Madrid con distintas ciudades de Andalucía, en ambos sentidos.