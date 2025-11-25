El Puerto guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista

La corporación municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María guardó este martes un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas, exparejas o cónyuges. La concentración se celebró frente a la puerta principal del Ayuntamiento a mediodía, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como gesto simbólico de respeto y unidad frente a esta lacra social. Durante el acto se encendió una vela por cada una de las mujeres asesinadas como expresión de recuerdo y homenaje.

En lo que va de 2025, 38 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, de las cuales 11 eran de Andalucía (12 si se confirma el último caso ocurrido en Rincón de la Victoria). Además, tres menores han quedado huérfanos. Desde 2003, en Andalucía han sido asesinadas 278 mujeres, junto a 11 menores, y 98 menores han quedado huérfanos desde 2013. En el conjunto de España, desde 2003 han sido asesinadas 1.333 mujeres, dejando 289 menores huérfanos. A estos datos se suman 87 feminicidios de carácter social, sexual, vicario o familiar desde enero de 2022 y 65 menores asesinados por violencia vicaria machista desde hace 12 años.

Este 25N la concejal de Igualdad, Silvia Gómez, recordó que “las cifras de violencia machista representan vidas arrebatadas, familias destrozadas y sueños truncados. Gracias al esfuerzo colectivo hemos generado un amplio rechazo social, pero el número de víctimas sigue siendo intolerable. Necesitamos la unión de toda la sociedad para erradicar esta lacra. La prevención, la educación en igualdad y la corresponsabilidad son claves para construir relaciones sanas y una sociedad libre de violencia”.

Gómez subrayó la importancia de mantener vivo el compromiso colectivo para construir una ciudad más segura, justa y libre de violencia contra las mujeres. “La igualdad no es una ideología ni un lema político. Es un valor constitucional y una obligación de toda la sociedad. Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. Ante los maltratadores y los violentos, tolerancia cero”.

La Concejalía de Igualdad trabaja para reforzar todos los mecanismos de prevención, atención y apoyo a las víctimas, así como para sensibilizar y formar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista, haciendo hincapié en que cada denuncia es un paso para proteger la vida y los derechos de las víctimas, romper el silencio que ampara al agresor y permitir que la sociedad tome conciencia del problema.

Denunciar no solo ayuda a que la víctima reciba apoyo y acceso a los mecanismos de protección, sino que también contribuye a que se investiguen los hechos, se sancione al agresor y se prevengan futuros delitos.

Campaña 'El porno es violencia' en los institutos portuenses

Como parte del trabajo educativo en prevención de la violencia de género, la Concejalía de Igualdad ha desarrollado este año la campaña 'El porno es violencia'. dirigida a los institutos de la ciudad. Silvia Gómez recorrió así varios de los centros adheridos al Programa Centinelas de Igualdad: IES Pintor Juan Lara, IES Javier de Uriarte e IES Mar de Cádiz, que se suman al IES Antonio de la Torre, IES Pedro Muñoz Seca, IES Las Banderas, IES La Arboleda y IES Valdelagrana, visitados desde el pasado 20 de noviembre junto a la formadora Paloma Tosar López, experta en Género e Igualdad con más de dos décadas de experiencia en prevención de las violencias machistas.

La campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre los efectos del consumo de pornografía entre adolescentes, promoviendo relaciones basadas en valores igualitarios, respeto y afectividad. Gómez destacó que esta iniciativa responde a “la creciente preocupación de las familias, las AMPAs y la ciudadanía por la distorsión de la sexualidad que el consumo de pornografía está generando en adolescentes y jóvenes, así como por las consecuencias que ello tiene en sus relaciones y en la percepción de la igualdad”.