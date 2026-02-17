El Puerto: Frente común para dignificar el centro de adultos La Arboleda Perdida

Los grupos municipales PSOE, Vox, Unión Portuense e IU celebraron este lunes un encuentro con una representación del centro de educación de adultos La Arboleda Perdida, para abordar la situación que presentan las instalaciones, así como la moción presentada por el PSOE al pleno de febrero solicitando su arreglo.

Al encuentro convocado por Ángel González asistieron representantes del alumnado, la mayoría delegados de centro, haciendo de portavoces María Antonia García-Junquera (Coca), Agustín Páez y Teresa Hernández, junto a otros alumnos del centro. Por parte de la oposición, además de González, las concejalas Mª Eugenia Lara y Saray Sánchez, junto a otros miembros del PSOE, y José Luis Bueno (IU), José Antonio Gomila (Vox) y José Antonio Caballero (UP).

Todos los presentes han suscrito la moción presentada por el PSOE adhiriéndose a la misma y nutriéndola con más propuestas, debido al deterioro del centro, que se ha visto agravado con los recientes temporales que se han vivido en la ciudad.

Como ha explicado el portavoz socialista Ángel González “el estado del centro educativo roza lo ruinoso, con clases cerradas, techos con humedades, falta de accesibilidad, material que no funciona, sin internet, etcétera, una situación que pone en riesgo la continuidad del centro, ya que si no se actúa rápido tendrá que cerrar sus puertas dejando a unos mil alumnos sin clases”.

A ello hay se suma que desde el Ayuntamiento no se ha firmado el convenio con la Junta de Andalucía, lo que imposibilita el soporte jurídico para poder continuar la actividad dentro de la normalidad, como por ejemplo la falta de portero por las tardes, siendo los mismos profesores los que tienen que abrir las puertas, velar por la seguridad del centro y a su vez impartir clases.

Por ello, la comunidad educativa del CEPER La Arboleda Perdida y los grupos de la oposición se han unido para reivindicar el arreglo del centro y su funcionamiento y continuidad en el tiempo con todas las garantías para el profesorado, el personal administrativo y el alumnado.