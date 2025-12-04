El Puerto: Convenio entre Apemsa y Urbaluz para llevar a cabo la renovación integral de la red interior de abastecimiento

El alcalde y presidente de Apemsa, Germán Beardo, y el gerente de la empresa municipal de aguas, Juan Ángel Poyatos, han firmado este jueves un convenio con la comunidad de propietarios de Urbaluz para llevar a cabo la renovación integral de la red interior de abastecimiento del barrio.

La intervención da respuesta a una demanda histórica de los vecinos, cuyas instalaciones interiores —construidas hace más de 50 años en fibrocemento y ubicadas en viales privados de difícil acceso— habían superado ampliamente su vida útil, provocando averías constantes y poniendo en riesgo la continuidad del suministro. Estas redes, situadas en las calles Lebrillo y Botijo, no habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento ni incorporadas a la gestión de Apemsa.

Gracias al convenio, Apemsa ejecutará la obra con todas las garantías técnicas y a un coste inferior al del mercado, asegurando un suministro estable de caudal y presión para las viviendas. Además, la empresa municipal ampliará la garantía a 10 años, durante los cuales asumirá el mantenimiento y gestión de las nuevas conducciones interiores. El plazo estimado de ejecución es de dos meses.

Este acuerdo se ha alcanzado tras varios encuentros con la comunidad de propietarios, representada por su presidente José Gil Caballero. “Hoy damos un paso decisivo para atender una reivindicación vecinal largamente esperada. Urbaluz cuenta con un Gobierno municipal comprometido, que escucha y actúa para revertir años de abandono y mejorar de manera real la calidad de vida del barrio”, ha señalado el alcalde.

Este convenio abre la puerta a una etapa de mejoras progresivas en la urbanización, reforzando sus servicios básicos y modernizando una infraestructura que llevaba medio siglo sin renovarse.

Construido en 1968 para alojar a trabajadores de la Base Aeronaval de Rota, Urbaluz es un barrio singular por su diseño de estilo americano. Tras la marcha de la comunidad estadounidense, las viviendas fueron adquiridas por familias locales.