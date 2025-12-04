Inaugurado el parque infantil del Paseo Tina Aguinaco en El Puerto

En la tarde del miércoles quedaba inaugurado el nuevo parque infantil del paseo Tina Aguinaco, que ha sido reformado completamente con un arreglo integral.

El alcalde, Germán Beardo, explica que la intervención ha permitido recuperar este paseo ajardinado, compuesto por dos plazas situadas entre las calles Pasaje Pinar Hondo, Escritor Salvador Rueda, Cardenal Tarancón y Octavio Paz, que se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y por las raíces de los árboles.

La rehabilitación integral de la plaza ha incluido la instalación de un nuevo parque infantil completamente equipado y adaptado a la normativa vigente. El área de juegos incorpora elementos diseñados para niños de distintas edades. Todo el recinto cuenta con vallado perimetral para garantizar la seguridad, así como pavimento continuo de protección frente a caídas. Además, se han instalado papeleras y bancos, se ha reparado el pavimento, se han reconstruido los alcorques y se ha adecentado toda la zona, devolviéndole un aspecto renovado, accesible y funcional, con un diseño moderno y armonioso.

El nuevo espacio infantil incorpora también elementos adaptados, garantizando la participación de todos los niños y niñas, y cumpliendo con los requisitos de accesibilidad y seguridad infantil.

Esta actuación completa el Plan de Ampliación de la Red de Parques Infantiles de este año, que contemplaba este 2025 la instalación de tres nuevos parques: uno en la Plaza de Uruguay, otro en la Plaza Sudamérica y este nuevo equipamiento en la barriada de Malacara. A ellos se suma el nuevo circuito de calistenia y los aparatos biosaludables instalados en la avenida de la Bajamar, a la altura de la Plaza de la Tradición, junto al Paseo Fluvial del río Guadalete.