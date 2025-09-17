El Puerto contará con un Consejo Local de Infancia y Adolescencia

El Puerto dispondrá de un Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), según ha anunciado la edil de Bienestar Social, María del Carmen Lara, quien señala que la presentación del Consejo, constituido por 52 miembros (26 titulares y 26 suplentes, alumnos escolarizados en 6º de Primaria durante el presente curso, eligiéndose a un titular y a un suplente por cada centro educativo), tendrá lugar entre el 15 y el 20 de diciembre de este año.

Lara remarca que con este órgano se favorece la representación y participación dentro del municipio de los niños/as y adolescentes en los asuntos públicos, derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y se atiende a la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. De esta forma, estarán representados los 26 centros educativos portuenses que imparten Primaria: Doña Blanca, El Juncal, Sericícola, La Florida, Las Nieves, Cristóbal Colón, Marqués de Santa Cruz, Costa Oeste, Pinar Hondo, La Gaviota, Luisa de Marillac, Sagrado Corazón, José Luis Poullet, Menesteo, La Salle, La Merced, Las Carmelitas, Safa San Luis, Las Esclavas, Espíritu Santo, Centro Inglés, Guadalete, Grazalema, Valdelagrana, Mercedes Carbó y Bahía Montessori.

Carmen Lara refiere que el Consejo creará espacios en los que los niños, niñas y adolescentes podrán expresar sus opiniones sobre temas relevantes, garantizando el cumplimiento de sus derechos, facilitando la comunicación con las instituciones, actuando como puente entre la infancia y los gobiernos locales para influir en políticas públicas, y sensibilizando a la comunidad, impulsando campañas de concienciación sobre temas como la igualdad, el medio ambiente, la educación y la salud.

La programación contempla la promoción y difusión del futuro Consejo en todos los centros educativos de Primaria (del 15 al 19 del presente mes), el proceso participativo para la presentación de candidatos (del 22 de septiembre al 17 de octubre), la campaña electoral (del 27 al 31 de octubre), la preparación de la jornada electoral y organización de las votaciones y resultados (del 3 al 7 de noviembre) y la presentación del Consejo (fijándose un día de la semana comprendida entre el 15 y 20 de diciembre). Tanto los 26 titulares elegidos como los 26 suplentes recibirán la formación necesaria en las dependencias municipales del Área de Bienestar Social durante noviembre y diciembre. El III Encuentro de los Consejos de Infancia y Adolescencia de la provincia se celebrará el 25 y 26 de octubre en el Albergue Inturjoven, de Chipiona. Desde Bienestar Social se indica que para esas fechas posiblemente los miembros del CLIA no habrán sido elegidos, por lo cual se sortearían las plazas ofertadas por la organización entre los candidatos que presenten su programa electoral para la elección de los miembros del CLIA.

La empresa Línea 2 Proyectos de Desarrollo es la elegida para desarrollar la asistencia técnica de cara a la constitución de este Consejo. Dicha firma ha sido seleccionada de entre las tres ofertas que se presentaron por su “experiencia demostrable y específica en proyectos de participación infantil en el ámbito local”. El presupuesto de adjudicación es de 14.037,21 euros. El contrato, que comenzó ayer, se extiende hasta el 22 de diciembre del presente año.