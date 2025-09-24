El Puerto celebra la Festividad de la Merced con un homenaje a los funcionarios de prisiones

El Puerto ha acogido este martes 24 de septiembre, con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, un reconocimiento a los funcionarios y profesionales que trabajan en los tres centros penitenciarios del municipio, Puerto I, Puerto II y Puerto III.

El evento tuvo lugar en el Monasterio de La Victoria, que volvió a abrir sus puertas para acoger una ceremonia institucional cargada de emoción, agradecimiento y sentido del deber. El acto estuvo presidido por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el vicesecretario de la Subdelegación y secretario general en funciones de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, David Riaza, acompañados por los directores de los centros penitenciarios: Esther Virginia Serrano Escobar (Puerto I), Gustavo Adolfo Villas Pérez (Puerto II) y María del Rosario Bejarano (Puerto III). También asistieron numerosos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación Municipal y familiares de los homenajeados.

El director de Puerto II fue el encargado de dar la bienvenida en nombre de los tres centros, agradeciendo la presencia de todos los asistentes y destacando la importancia de este acto como muestra de reconocimiento público al esfuerzo diario de los profesionales penitenciarios.

Durante la ceremonia se hizo entrega de diversas distinciones al personal que ha destacado por su compromiso, vocación de servicio y trayectoria profesional. Entre los galardonados, se concedieron tres Medallas de Plata al Mérito Social Penitenciario a la Unidad Sanitaria de Acceso Restringido del Hospital Universitario de Puerto Real, por su colaboración constante y eficaz con los centros penitenciarios; al intendente jefe de la Policía Local, David Viñuela, por su contribución destacada en labores policiales vinculadas al ámbito penitenciario; y a la entidad de voluntariado CEAin, en reconocimiento a su labor solidaria y de apoyo a los procesos de reinserción. Asimismo, se otorgó la Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario a Juan Carlos Sánchez Civila, funcionario ejemplar cuya trayectoria ha sido referente en el ámbito institucional.

Además, se concedieron menciones honoríficas a un destacado grupo de funcionarios por su desempeño excepcional en las labores asignadas, reflejando el compromiso diario y la profesionalidad en cada uno de los centros penitenciarios.

El acto sirvió además para rendir homenaje a aquellos funcionarios que han cumplido 25 años de servicio, destacando su compromiso sostenido a lo largo de décadas.

Beardo fue el encargado de clausurar el acto, felicitando a todos los galardonados y expresando su agradecimiento, en nombre de toda la ciudadanía portuense, por la entrega, el compromiso y la vocación de servicio del cuerpo de funcionarios de prisiones. En su intervención, subrayó la necesidad de seguir avanzando en la protección legislativa de este colectivo, cuya labor –dijo– resulta esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y para garantizar una sociedad más segura y justa. Condenó con firmeza cualquier forma de violencia hacia estos profesionales, recordó a las víctimas del terrorismo y reivindicó el reconocimiento social que merecen quienes, desde la discreción, desempeñan un trabajo complejo y a menudo invisible.