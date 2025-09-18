El centro penitenciario Puerto I celebra la Merced 2025 con dos semanas de actividades culturales y educativas

El centro penitenciario Puerto I ha iniciado esta semana los actos de conmemoración de La Merced 2025, patrona de Instituciones Penitenciarias, con una programación cultural y educativa que se extenderá del 15 al 24 de septiembre.

El pasado lunes, 15 de septiembre, tuvo lugar la presentación del libro 'Reina de corazones', que contó con la presencia de sus autores, Larissa Swirski y Wayne Jamison. Tras esta presentación se desarrolló un animado coloquio con los internos.

El miércoles 17 de septiembre, el periodista y presentador del programa de televisión '¿Quién sabe dónde?', el jerezano Paco Lobatón, visitó el centro penitenciario para presentar el libro 'Te buscaré mientras viva'. Al acto asistieron numerosos internos, así como personal de vigilancia y miembros del equipo técnico, en un encuentro marcado por la alta participación y el interés por los temas tratados.

Ambos actos se han organizado por la Subdirección de Tratamiento con la colaboración de personal de varias áreas. Desde la dirección del centro se subraya que este tipo de actividades es fundamental para la reinserción social de los internos, ya que fomenta el hábito lector, el pensamiento crítico y el diálogo, y porque ayuda a que los internos mantengan el contacto con la sociedad a través de la cultura y el testimonio directo de profesionales del ámbito periodístico y literario.

La programación de la Merced 2025 en Puerto I continuará durante las próximas dos semanas con nuevas propuestas culturales y formativas orientadas a impulsar competencias personales, reforzar valores de convivencia y acercar la comunidad exterior al centro y a sus internos.

El centro penitenciario Puerto I agradece a los autores y al periodista invitado su colaboración y compromiso con la cultura y la reinserción, así como al personal del centro por su implicación en el desarrollo de estas actividades.