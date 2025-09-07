El Puerto arranca el curso con 546 nuevos alumnos de Educación Infantil

El Puerto afronta el comienzo del nuevo curso escolar con un menor número de alumnos que se incorporan por primera vez a la etapa de Educación Infantil, con 546 niños y niñas de tres años. Esta cifra queda lejos de las 750 plazas que se habían ofertado en un principio para el nuevo curso escolar, la misma cifra que se habilitó para el pasado curso.

No obstante, a pesar del gran descenso de la natalidad hay algunos centros públicos que han recibido más solicitudes que las plazas que ofertaban, en concreto los colegios Sericícola, Safa-San Luis, Marqués de Santa Cruz y Valdelagrana.

Lo que sí ha experimentado un importante crecimiento, de cara a este nuevo curso, es la solicitud de plazas para alumnos con necesidades educativas especiales. Así, de las 20 plazas ofertadas por la administración educativa, la demanda ha sido de 35 plazas.

Un asunto que está sobre la mesa en el presente curso será la revisión del actual mapa de adscripción escolar, es decir, la adscripción de los centros de Educación Primaria a los de Secundaria, para evitar problemas como el que se ha producido este año con el acceso a centros muy demandados como el IES José Luis Tejada, del que se han quedado fuera un total de doce alumnos -en un principio eran 17-.

Cuando se llevó a cabo la actual adscripción, durante el mandato municipal de 2015 a 2019, estaba prevista la rápida expansión de la zona de La Florida, un proyecto urbanístico que a día de hoy sigue sin ejecutarse.

Uno de los colegios afectados ha sido el CEIP La Florida. Según el mapa actual el único colegio adscrito al IES Tejada es La Florida, mientras que El Juncal y el Castillo de Doña Blanca tienen como centro adscrito el IES Antonio de la Torre para la ESO, mientras que el IES Pedro Muñoz Seca absorbe el alumnado de los colegios Sericícola y Espíritu Santo.

La Junta de Andalucía ya ha advertido que es Consejo Escolar Municipal el que tiene que decidir la nueva adscripción de centros, un asunto que resulta urgente de cara a evitar problemas en los cursos venideros.

Por otro lado, por parte del Ayuntamiento se han acometido mejoras en algunos centros educativos de cara al curso que comienza este miércoles, aunque de momento no se ha detallado cuáles han sido estas obras.