El Puerto acogió el XV Encuentro de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta

La concejala de Turismo, Olga de Navas, en representación del Ayuntamiento, ha participado este pasado fin de semana en el XV Encuentro de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta, una cita que reúne a representantes de la colectividad gallega del sur de España con el objetivo de fortalecer vínculos, fomentar la unión entre centros y difundir la riqueza de la cultura gallega en Andalucía.

El acto institucional de recepción oficial tuvo lugar en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel. Durante el encuentro y tras el turno de intervenciones, se llevó a cabo la entrega de placas conmemorativas y la actuación del grupo 'Gaiteros del Lar Gallego de Sevilla', que puso la nota musical a la jornada.

Posteriormente, sobre las 12:30 horas en la Plaza Alfonso X El Sabio, junto a la Oficina de Turismo, los gaiteros ofrecieron una nueva actuación abierta al público, que congregó a numerosos vecinos y visitantes.

La programación continuó con una visita a Bodegas Osborne, donde los asistentes pudieron conocer el proceso de envejecimiento de vinos con D.O. Jerez, VORS y Brandy de Jerez, mostrando la excelencia de los productos locales.

La Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta, organizadora de la Xuntanza, ha destacado la importancia de este encuentro anual como punto de unión de las comunidades gallegas en el sur peninsular, reafirmando la vitalidad de la “galeguidade” en Andalucía, integrada en la sociedad de acogida y, al mismo tiempo, fiel a sus raíces.

Olga de Navas ha subrayado que “para El Puerto es un honor acoger una actividad que no solo fortalece los lazos entre Galicia y Andalucía, sino que también proyecta la imagen de nuestra ciudad como un espacio abierto a la cultura, la tradición y la convivencia. Este tipo de iniciativas enriquecen la vida social y turística de nuestro municipio y refuerzan nuestro compromiso con la promoción de la diversidad cultural”.

El Puerto de Santa María es sede de la Casa de Galicia, inaugurada el pasado año por el alcalde, Germán Beardo, un espacio que simboliza la profunda conexión histórica y cultural entre ambas tierras. Este hogar gallego en tierras gaditanas se ha consolidado como un referente de hermandad, integración y promoción de las tradiciones gallegas en Andalucía, reflejando el cariño mutuo entre ambas comunidades.

Con este evento, El Puerto se consolida como punto de encuentro y convivencia, favoreciendo el acercamiento entre culturas y reforzando la amistad entre Galicia y Andalucía, dos pueblos que comparten respeto y afecto mutuo.