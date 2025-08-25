El Puerto acogerá un Torneo Benéfico de Pádel a favor de la AECC

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento

Un fragmento del cartel anunciador.

El Ayuntamiento de El Puerto colabora en la organización del Torneo Benéfico de Pádel que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Club Deportivo Las Marías, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en El Puerto.

Este evento solidario, que combina competición deportiva, sensibilización y convivencia, tiene como objetivo recaudar fondos para continuar ofreciendo atención gratuita a personas con cáncer y sus familias, además de fomentar el ejercicio físico como medida de prevención frente a esta enfermedad.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, valora positivamente esta iniciativa, que une a la ciudadanía en torno a una causa común, y agradece profundamente la labor de la AECC, que preside en la ciudad María José Pérez Sánchez–Romate, y de todos los voluntarios implicados en su organización. Asimismo, se destaca la importancia de apoyar este tipo de actividades que refuerzan el tejido asociativo local y promueven valores de vida saludable y compromiso social.

María José Pérez señala que es el primer torneo que organiza la asociación y que esperan poder institucionalizar esta convocatoria en los próximos años.

El torneo incluirá varias categorías: masculina y femenina (niveles B, C+ y C) y mixta (categoría única). La clausura se celebrará el domingo 21 de septiembre, con la entrega de trofeos, sorteos de regalos y una gran jornada de convivencia.

Inscripciones y más información

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción hasta el 15 de septiembre, con un coste de 25 euros por participante en una categoría o 40 euros en dos. La inscripción incluye un pack de bienvenida para todos los jugadores (bolsa, camiseta, overgrip…).

Las inscripciones pueden realizarse en la dirección de correo electrónico puerto@aecc.es o dirigiéndose a los teléfonos 640 894 796 y 660 594 329.

Para cualquier duda o consulta adicional, también está disponible el teléfono de contacto: 679 908 417.

Además del Ayuntamiento y de la Escuela de Pádel Las Marías colaboran en la iniciativa el Consulting Inmobiliario Gilmar y el Club Deportivo de Pádel Valdesport.

