El Puerto acogerá un Torneo Benéfico de Pádel a favor de la AECC

El Ayuntamiento de El Puerto colabora en la organización del Torneo Benéfico de Pádel que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Club Deportivo Las Marías, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en El Puerto.

Este evento solidario, que combina competición deportiva, sensibilización y convivencia, tiene como objetivo recaudar fondos para continuar ofreciendo atención gratuita a personas con cáncer y sus familias, además de fomentar el ejercicio físico como medida de prevención frente a esta enfermedad.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, valora positivamente esta iniciativa, que une a la ciudadanía en torno a una causa común, y agradece profundamente la labor de la AECC, que preside en la ciudad María José Pérez Sánchez–Romate, y de todos los voluntarios implicados en su organización. Asimismo, se destaca la importancia de apoyar este tipo de actividades que refuerzan el tejido asociativo local y promueven valores de vida saludable y compromiso social.

María José Pérez señala que es el primer torneo que organiza la asociación y que esperan poder institucionalizar esta convocatoria en los próximos años.

El torneo incluirá varias categorías: masculina y femenina (niveles B, C+ y C) y mixta (categoría única). La clausura se celebrará el domingo 21 de septiembre, con la entrega de trofeos, sorteos de regalos y una gran jornada de convivencia.

Inscripciones y más información

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción hasta el 15 de septiembre, con un coste de 25 euros por participante en una categoría o 40 euros en dos. La inscripción incluye un pack de bienvenida para todos los jugadores (bolsa, camiseta, overgrip…).

Las inscripciones pueden realizarse en la dirección de correo electrónico puerto@aecc.es o dirigiéndose a los teléfonos 640 894 796 y 660 594 329.

Para cualquier duda o consulta adicional, también está disponible el teléfono de contacto: 679 908 417.

Además del Ayuntamiento y de la Escuela de Pádel Las Marías colaboran en la iniciativa el Consulting Inmobiliario Gilmar y el Club Deportivo de Pádel Valdesport.