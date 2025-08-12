La AECC de El Puerto agradece el gran apoyo a su cena cóctel solidaria

La junta local de la AECC con César de Diego, director comercial de GILMAR en El Puerto.

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en El Puerto de Santa María quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas que participaron el pasado 2 de agosto en la tradicional Cena Cóctel Solidaria, celebrada este año en La Cabaña y servida por el Catering Grosso.

La velada fue todo un éxito de asistencia y participación, convirtiéndose en un encuentro cargado de emoción, cercanía y compromiso con el objetivo común de apoyar a las personas que conviven con el cáncer y a sus familias.

Una vista general de la cena cóctel. / Asociación fotográfica portuense

La Junta Local manifiesta su gratitud a todas las personas, empresas y entidades que hicieron posible esta noche, ya fuera asistiendo, colaborando con donativos, aportando regalos o participando en la Mesa 0. El evento contó, un año más, con Gilmar Consulting Inmobiliario como patrocinador principal, mostrando de nuevo su compromiso con esta causa.

También agradece la asistencia de las concejalas Carmen Lara y Silvia Gómez, en representación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, por su cercanía y respaldo a esta iniciativa.

La recaudación obtenida irá destinada al sostenimiento de los servicios que de forma gratuita ofrece la asociación, atención psicológica, ayudas sociales, acompañamiento a pacientes y sus familias. Además, un 20% de lo recaudado en eventos como éste se destina a impulsar la investigación oncológica, enmarcada en el reto de alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030.

La Junta Local agradece de corazón a toda la ciudadanía portuense "por su implicación y por demostrar, una vez más, que la unión y la solidaridad son la mejor respuesta frente al cáncer".