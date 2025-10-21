El Puerto acoge 'Territorios Mágicos', un evento que contará con Eduardo Noriega, María Dueñas y Juan Gabriel Vásquez

El programa contempla un fin de semana que conecta el pasado y el presente a través de la literatura, la cartagrafía, la gastronomía y la música 

Betilo organiza en El Puerto una conferencia del arquitecto Manuel J.Basallote sobre el Campo de Guía

El Castillo de San Marcos será uno de los escenarios del evento.
El Castillo de San Marcos será uno de los escenarios del evento. / D.C.

21 de octubre 2025 - 11:48

Los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, la Cadena SER organiza en El Puerto una nueva edición de Territorios Mágicos, titulada 'Memoria y creación. El inicio de un mundo global'. El evento propone un recorrido por la identidad cultural de la ciudad, conectando pasado y presente a través de la literatura, la cartagrafía, la cocina y la música. Rafael Alberti, poeta de la Generación del 27, y el Mapa de Juan de la Cosa serán las figuras clave que articularán esta edición.

A lo largo de tres días, el público podrá disfrutar de visitas guiadas, encuentros literarios, mesas redondas, y experiencias musicales, que se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Castillo de San Marcos, la Fundación Rafael Alberti, el Convento de Santo Domingo, el El Hospitalito y las calles históricas de El Puerto.

Entre los participantes se encuentran los escritores Juan Gabriel Vásquez, Berna González Harbour, María Dueñas y Mauricio Wiesenthal; los artistas Rosa León, Eduardo Noriega, Ángel Quiñones, Amanda Real y Sergio Carrillo; la Coral Jardín Menesteo; el cocinero Ale Alcántara; el director de la Fundación Osborne y miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Iván Llanza; y las periodistas Amalia Bulnes, Enrique Miranda y Laura Piñero. Durante un fin de semana las diferentes figuras invitarán a los asistentes a reflexionar cómo la memoria y la creación siguen trazando los caminos del futuro.

El programa arranca el 24 de octubre con un encuentro que girará en torno a las travesías en el mar y las fronteras. A partir de las 20:00 horas, la periodista Amalia Bulnes moderará una mesa redonda en la que Juan Gabriel Vásquez y Berna González Harbour reflexionarán sobre cómo las travesías moldean nuestras historias y decisiones, tomando como guía el Mapa de Juan de la Cosa.

El 25 de octubre, a las 11:00 horas, se realizará una ruta guiada que ofrecerá una visión única del patrimonio histórico de El Puerto, mostrando cómo la actividad comercial colonial transformó la ciudad y sus paisajes urbanos. Una ruta que combina historia, arte y arquitectura, que te transporta al público al siglo XVIII, al mundo de los poderosos Cargadores a Indias.

A continuación, Laura Piñero conducirá en directo un especial de 'Cartagrafías', que reconstruirá la vida de Rafael Alberti a través de sus cartas, combinado con el teatro, de la mano de Rosa León, Eduardo Noriega y Ángel Quiñones, y la música, con la participación de la Escuela Coral Jardín Menesteo. El programa de la Cadena SER ofrecerá un viaje en el tiempo donde historia, literatura y música se entrelazarán para revivir, desde una mirada distinta, la biografía de uno de los escritores fundamentales del siglo XX. Para finalizar la jornada, los escritores María Dueñas y Mauricio Wiesenthal conversarán sobre cómo un mapa cuenta una época y cómo cada trazo propone un rumbo para entendernos hoy.

Las actividades concluirán el domingo con una charla y un showcooking con el chef gaditano Ale Alcántara y con Iván Llanza, moderada por Enrique Miranda; mientras, Amanda Real y Sergio Carrillo amenizarán el encuentro con coplas de carnaval dedicadas a la cocina tradicional. Juntos convertirán el evento en una auténtica fiesta que invita a disfrutar y compartir la riqueza cultural de la región.

Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

También te puede interesar

Lo último

stats