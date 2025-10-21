El Puerto acoge 'Territorios Mágicos', un evento que contará con Eduardo Noriega, María Dueñas y Juan Gabriel Vásquez

Los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, la Cadena SER organiza en El Puerto una nueva edición de Territorios Mágicos, titulada 'Memoria y creación. El inicio de un mundo global'. El evento propone un recorrido por la identidad cultural de la ciudad, conectando pasado y presente a través de la literatura, la cartagrafía, la cocina y la música. Rafael Alberti, poeta de la Generación del 27, y el Mapa de Juan de la Cosa serán las figuras clave que articularán esta edición.

A lo largo de tres días, el público podrá disfrutar de visitas guiadas, encuentros literarios, mesas redondas, y experiencias musicales, que se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Castillo de San Marcos, la Fundación Rafael Alberti, el Convento de Santo Domingo, el El Hospitalito y las calles históricas de El Puerto.

Entre los participantes se encuentran los escritores Juan Gabriel Vásquez, Berna González Harbour, María Dueñas y Mauricio Wiesenthal; los artistas Rosa León, Eduardo Noriega, Ángel Quiñones, Amanda Real y Sergio Carrillo; la Coral Jardín Menesteo; el cocinero Ale Alcántara; el director de la Fundación Osborne y miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, Iván Llanza; y las periodistas Amalia Bulnes, Enrique Miranda y Laura Piñero. Durante un fin de semana las diferentes figuras invitarán a los asistentes a reflexionar cómo la memoria y la creación siguen trazando los caminos del futuro.

El programa arranca el 24 de octubre con un encuentro que girará en torno a las travesías en el mar y las fronteras. A partir de las 20:00 horas, la periodista Amalia Bulnes moderará una mesa redonda en la que Juan Gabriel Vásquez y Berna González Harbour reflexionarán sobre cómo las travesías moldean nuestras historias y decisiones, tomando como guía el Mapa de Juan de la Cosa.

El 25 de octubre, a las 11:00 horas, se realizará una ruta guiada que ofrecerá una visión única del patrimonio histórico de El Puerto, mostrando cómo la actividad comercial colonial transformó la ciudad y sus paisajes urbanos. Una ruta que combina historia, arte y arquitectura, que te transporta al público al siglo XVIII, al mundo de los poderosos Cargadores a Indias.

A continuación, Laura Piñero conducirá en directo un especial de 'Cartagrafías', que reconstruirá la vida de Rafael Alberti a través de sus cartas, combinado con el teatro, de la mano de Rosa León, Eduardo Noriega y Ángel Quiñones, y la música, con la participación de la Escuela Coral Jardín Menesteo. El programa de la Cadena SER ofrecerá un viaje en el tiempo donde historia, literatura y música se entrelazarán para revivir, desde una mirada distinta, la biografía de uno de los escritores fundamentales del siglo XX. Para finalizar la jornada, los escritores María Dueñas y Mauricio Wiesenthal conversarán sobre cómo un mapa cuenta una época y cómo cada trazo propone un rumbo para entendernos hoy.

Las actividades concluirán el domingo con una charla y un showcooking con el chef gaditano Ale Alcántara y con Iván Llanza, moderada por Enrique Miranda; mientras, Amanda Real y Sergio Carrillo amenizarán el encuentro con coplas de carnaval dedicadas a la cocina tradicional. Juntos convertirán el evento en una auténtica fiesta que invita a disfrutar y compartir la riqueza cultural de la región.

Las entradas se pueden adquirir en este enlace.