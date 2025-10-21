Betilo organiza en El Puerto una conferencia del arquitecto Manuel J.Basallote sobre el Campo de Guía

La conferencia 'Campo de Guía: lo posible, lo conveniente. Una propuesta', a cargo del arquitecto Manuel J. Basallote Neto, es la primera de las actividades que organiza Betilo dentro de una campaña en defensa del Campo de Guía "como conjunto bodeguero indivisible que como tal debe ser mantenido y protegido más allá de la mera suma de edificios bodegueros de mayor o menor valor arquitectónico", señalan desde la asociación.

El acto tendrá lugar este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en la Ermita de Santa Clara, dentro del ciclo Diálogos sobre Patrimonio y Centro Histórico.

El arquitecto portuense presentará su visión y propuestas sobre las obras que en aplicación del Peprichye se van a realizar próximamente en el Campo de Guía, que conllevarán la demolición de varias bodegas y la construcción de bloques de viviendas. "Estas actuaciones producirán una pérdida irreparable del conjunto bodeguero considerado como una joya del patrimonio histórico industrial de nivel internacional. Debe recordarse que el ensanche del Campo de Guía, diseñado y ejecutado en el primer tercio del siglo XIX, fue el primer polígono industrial de España", consideran desde Betilo.

Posteriormente, la entidad presentará al Ayuntamiento y a la sociedad portuense sus propuestas de modificación del Peprichye que permitan una conservación y uso adecuado de este valioso patrimonio histórico portuense, así como una serie de publicaciones en su web y redes sociales sobre buenas prácticas de construcción desarrolladas en El Puerto y Jerez en el ámbito bodeguero.

La asociación también organizará en el mes de noviembre varias visitas guiadas al Campo de Guía donde dará a conocer a los asistentes la historia y los valores del Campo de Guía y de sus bodegas más emblemáticas.

Con estas actividades, Betilo pretende concienciar a la ciudadanía portuense de la importancia de mantener el paisaje urbano del Campo de Guía como parte fundamental de la identidad de El Puerto de Santa María.