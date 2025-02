Sobre los nuevos pisos en el ensanche bodeguero de Campo de Guía, en El Puerto: Lo posible, lo conveniente

Viene esta tribuna de opinión al caso de la autorización dada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para que en el casco bodeguero de Gutiérrez Colosía se proceda al cambio de uso, demolición, y sustitución por una manzana de viviendas.

Y viene, también, al caso de la costumbre que se va asentando en nuestro país respecto de la utilización que terceros hacen de la prensa como medio para difundir, respecto de productos de tipo diverso, adjetivos y expresiones sin base alguna, con el objetivo de convertirlos en verdades absolutas.

La actuación pretendida en la Bodega Gutiérrez Colosía es, desde el punto de vista jurídico urbanístico, posible. Pero desde el punto de vista urbano, patrimonial, casi de simple sentido común....¿es conveniente?

El problema deviene de la consideración que sobre la participación ciudadana tiene la legislación aplicable al urbanismo. La ciudadanía no participa en los procesos de trámite y aprobación de los instrumentos de planeamiento porque no los entiende, no se les facilita, y no comprende, por tanto, la importancia de lo que en ellos se juega.

Algunos, muchas voces, clamamos, en su día, contra la visión simplista que el Plan Especial de Protección del Casco Histórico daba al Campo de Guía: aquello que quienes lo impulsaron, hace casi dos siglos, pensaron como un todo, un conjunto, este Plan lo despachaba como un mero conjunto de piezas, entre las cuales podía haber algunas calificadas como ‘Edificaciones sin valores específicos’. Lo siento, pero quienes fueron capaces de escribir esto y quedarse tan panchos o bien “no entienden de na”, o se plegaron a los mismos intereses que ya intentaron colar la gran operación inmobiliaria cuando aquel planteamiento de una entidad cordobesa. ¿Lo recuerdan?

Vuelve el asunto a la carga, aunque ahora beatificado por el Plan de “Protección” del Caso Histórico, y de nuevo de la mano de firmas de alto nivel profesional. Eso sí, el matiz es ese....según el Plan Especial lo propuesto es posible. Aunque algo de sombras entenderán sus promotores, y el Ayuntamiento, que el asuntoconlleva, cuando gastan tanto artilugio lingüístico en presentarlo a la ciudadanía.

Así que, para entender de verdad este asunto, lo mejor es ir frase a frase, adjetivo a a adjetivo.

“ La iniciativa fortalece la calle Valdés como un eje comercial y de servicios........”. Ya, claro, eso es lo que debería ser el Campo de Guía. Sus creadores lo idearon como el primer ensanche industrial del Estado, y hoy serviría de perfecto conjunto de servicios culturales, sociales y económicos. Pero en ese título, y en esa argumentación no sé qué pintan 44 viviendas, cuyo programa, volumetría, implantación y formalización nada tienen que ver con el Campo de Guía.

“Esta iniciativa, respaldada por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y Entorno (Peprichye), contribuirá a la regeneración y recuperación del centro urbano”. Excusatio non petita, accusatio manifesta.

Recalcar varias veces que el Plan Especial, o la Comisión, respaldan esta iniciativa deja a la luz la mala conciencia de quienes fabrican la nota de prensa. Así que prepárense, que a partir de aquí comienza el catálogo de afirmaciones, adjetivos y expresiones de grandilocuente positividad sobre la actuación, cuya base justificativa ni se explica, ni se vislumbra: “ contribuirá a la regeneración y recuperación del centro urbano”.

Bueno, habrá que hacer un acto de fe, porque en ningún manual de urbanismo se consagra que la mer actuación suponga una mejora de nada.

Aspecto actual de los cascos bodegueros que van a desaparecer.

“ ....una promoción de obra nueva que actúa sobre todo el espacio, ocupado por el antiguo casco bodeguero que al no tener ningún tipo de valor histórico ni protección arquitectónica será demolido”. ¿Recuerdan lo que dije, al principio, sobre la perversa manera de afrontar el Campo de Guía que habían demostrado los padres y los redactores del Plan Especial? Como entiendo que los lectores son inteligentes, no creo que sea necesario añadir más.

“Con ello, se pretende eliminar la actual barrera que supone el Campo de Guía y mejorar su integración en el centro de El Puerto”. De bárbara e incapaz que es esta expresión entiendo que se cae sola. ¿A quién se le ocurre tildar de barrera una de las mejores expresiones de urbanismo decimonónico del Estado? ¿Acaso una serie de actuaciones residenciales, que se podrían hacer aquí o en La Florida (vean la imagen ofrecida, por si me equivoco) tienen la virtud de mejorar una actuación coherente y respetuosa con el patrimonio irrepetible que supone Campo de Guía?

“Desde una perspectiva sostenible, el proyecto incorpora criterios de eficiencia energética y aislamiento térmico-acústico, apostando por soluciones innovadoras alineadas con el Plan de Protección del centro histórico”. Y ya está. Eso se dice, y pasa a ser verdad porque lo ha dicho alguien. Miren, la normativa técnica de obligado cumplimiento en este país es tan exhaustiva y completa que me permito dudar de que lo ofertado supere lo que ya es obligado, pero como decir esto es gratis, y nadie suele poner las cosas en su sitio.....

“De esta manera, se moderniza el entorno sin perder su identidad, adaptándolo a las necesidades del siglo XXI”. Tengo que confesarles que cuando llegaba a esta parte empecé a enfadarme, porque entiendo que quienes quieren colar algo tengan que jugar a la creatividad lingüística, pero al menos se espera que gasten tiempo y recursos en ello, y tomar al lector por tonto no va en esa línea: miren, modernizar sin perder la identidad es conservar, tal cual, Campo de Guía, y aprovechar todo su patrimonio edilicio en nuevos usos que sean respetuosos con esa identidad. Decir que adaptar Campo de Guía al siglo XXI, respetando su identidad es demoler el perfil quebrado de sus cascos bodegueros, la relación volumétrica de masa y calle, y construir edificios de periferia de varias plantas es tomar al lector por tonto.

“Este proyecto refuerza la apuesta municipal por una ciudad más compacta, sostenible e integrada, impulsando la rehabilitación del centro histórico y la valorización de la margen derecha del río Guadalete”. Este párrafo ya no merece ni comentarios, tan sólo sirve para identificar el origen de la nota de prensa que ha dado pie a la noticia, ¿no creen?

Concluyo. Esta barbaridad que necesita de tanta creatividad lingüística para ser vendida es posible. Pero desde luego no es nada conveniente, y de ahí la creatividad mencionada.

¿Cabe hacer algo? Pues creo que dos cosas: en primer lugar, de futuro, la ciudadanía y sus organizaciones tienen que tomarse más tiempo y esfuerzo en intervenir en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento, desde la consideración de que el mismo está pensado para hurtarles el derecho democrático a intervenir en las decisiones sobre la ciudad, su ciudad.

Y, en segundo lugar, la misma ciudadanía puede exigir que, de manera inmediata, se proceda a la Modificación del Plan de Protección de Casco Histórico para que los efectos nocivos que en él se han observado no se sigan dando.

De esta manera, quizás, de futuro lo posible sea lo más conveniente.