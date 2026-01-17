El Puerto acoge la inauguración de la VII Sesión Autonómica del Modelo de Parlamento Europeo de El Centro Inglés

El concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto, ha acompañado en la mañana de este sábado a El Centro Inglés en el acto inaugural de la VII Sesión Autonómica del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), un encuentro educativo que reúne a centros de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla y que se celebra durante los días 17, 18 y 19 de enero. La sesión inaugural se ha celebrado en el Auditorio Municipal San Miguel, contando un año más con la colaboración del Consistorio de El Puerto.

Tal y como ha indicado la Administración local en una nota, esta iniciativa está dirigida a estudiantes de 1º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos de Grado Medio, de entre 16 y 17 años, y ofrece la oportunidad a jóvenes de centros públicos, concertados y privados de vivir en primera persona "la experiencia parlamentaria europea, participando en debates, comisiones y sesiones plenarias".

Además del concejal de El Puerto, la sesión inaugural ha estado presidida por el Delegado Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, José Ángel Aparicio; el director general de El Centro Inglés, Mr. Randell, el presidente de la Asamblea, Pablo del Castillo, así como representantes de las distintas delegaciones participantes, cuyos portavoces han intervenido con discursos institucionales.

Durante el acto de apertura, González Nieto ha dado la bienvenida a los participantes destacando la importancia de este tipo de programas formativos. El edil ha señalado que para El Puerto "es un orgullo acoger un año más esta sesión autonómica del Modelo de Parlamento Europeo", al tiempo que ha expresado que "iniciativas como esta fomentan valores esenciales como el diálogo, el respeto, el pensamiento crítico y el compromiso democrático entre nuestros jóvenes".

Por su parte, el concejal ha subrayado además el papel educativo del evento, y ha añadido que "aquí no solo se aprende cómo funciona una institución europea, sino que se aprende a escuchar, a debatir con argumentos y a buscar consensos, algo fundamental en una sociedad cada vez más polarizada".

En contexto, a lo largo de las tres jornadas, el alumnado se pondrá en la piel de "auténticos eurodiputados", trabajando en comisiones y en asamblea general sobre asuntos de máxima actualidad. En esta edición, los temas abordados son la crisis de la vivienda en la Unión Europea (UE), la iniciativa de defensa estratégica Rearm Europe, la gestión de los recursos hídricos y la regulación ética de la inteligencia artificial (IA).

En esta línea, González Nieto quiso también agradecer la implicación de los centros educativos y del equipo organizador, y ha declarado que el "éxito continuado" de este proyecto, que ya suma siete ediciones autonómicas, es "fruto del esfuerzo conjunto de profesorado, alumnado e instituciones". Asimismo, ha afirmado que desde el Ayuntamiento "seguiremos apoyando iniciativas que apuesten por una juventud formada, participativa y comprometida con Europa".

En concreto, la VII Sesión Autonómica del Modelo de Parlamento Europeo cuenta con la participación de 20 delegaciones educativas, integradas por centros procedentes de distintos puntos de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. En concreto, participan la Delegación Sevilla Sur, representada por el Colegio Buen Pastor de Sevilla; la Delegación Fuerteventura, del Colegio Arenas Atlántico; la Delegación Lanzarote, del Colegio Arenas Internacional; la Delegación Huelva, del Colegio Liceo Sagrado Corazón; la Delegación Gran Canaria, del centro Claret Las Palmas; la Delegación Ceuta, del IES Río Verde; la Delegación de Almería, del SEK-Alborán; la Delegación Córdoba, del IES Francisco de los Ríos; la Delegación Málaga Costa del Sol Occidental, del Colegio Alberto Durero; la Delegación Cádiz Bahía, del Colegio Compañía de María de San Fernando; la Delegación Sevilla El Aljarafe, del Colegio Internacional Alminar; la Delegación Sierra de Cádiz, representada por El Centro Inglés 2; la Delegación Melilla, con El Centro Inglés 1; la Delegación Tenerife, del Colegio Internacional Casa Azul; la Delegación Granada, del St. Mary's School; la Delegación Sevilla Norte, del Yago School; la Delegación Jaén, del IES Antonio Muro; la Delegación La Palma, del IES Politécnico Las Palmas; la Delegación Málaga Costa del Sol Oriental, del Colegio San José; y la Delegación Cádiz Campiña Jerez, del Centro Marianista Nuestra Señora del Pilar de Jerez.

En suma, el Consistorio de El Puerto de Santa María reafirma así "su compromiso con la educación, la participación juvenil y la proyección de la ciudad como sede de encuentros formativos de ámbito autonómico y nacional".