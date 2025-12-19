El Puerto abre la Casa de Papá Noel, que podrá visitarse hasta el domingo

El Puerto abrió este jueves las puertas de la Casa de Papá Noel con un gran éxito de asistencia en la primera de las cuatro jornadas en las que permanecerá abierta al público. Se trata de una de las actividades más esperadas y valoradas de la programación navideña impulsada por la Concejalía de Fiestas, que dirige el teniente de alcalde David Calleja.

Desde primeras horas de la tarde, multitud de familias se acercaron hasta la Plaza de Toros, donde se ubica este espacio mágico especialmente diseñado para los más pequeños. Los niños pudieron vivir de cerca la magia de la Navidad y entregar sus cartas a Papá Noel en un ambiente cuidado al detalle.

La Casa de Papá Noel permanecerá abierta hasta el domingo 21 de diciembre, en horario de 17.00 a 20.00 horas. Debido a la previsión de lluvia para la jornada de hoy, el acceso se realizará por la puerta 26, situada frente al monumento de Paquirri, de manera que la cola se forme en el interior del recinto y los asistentes puedan resguardarse en caso de precipitaciones. Se recuerda que en caso de una afluencia muy elevada, las colas podrán cerrarse antes del horario previsto, con el fin de evitar esperas innecesarias a aquellas personas que ya no puedan acceder.

La programación continúa viernes y sábado con un photocall en la calle Vicario 13, donde los asistentes podrán fotografiarse en el mítico sofá de la serie Los Simpson, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Asimismo, este viernes es el último día para la recogida del Carnet de la Navidad. Los niños que ya se realizaron la fotografía podrán retirarlo en el mismo local donde fue tomada, también en la calle Vicario número 13, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Dentro de la agenda navideña municipal, se celebraron también la segunda y tercera jornada de 'Navidad Joven', una actividad organizada por la Concejalía de Juventud, que dirige el concejal José Ignacio González Nieto. El Grupo de Musicoterapia, integrado por 26 jóvenes y dirigido por la profesora Alicia Castro, ofreció dos actuaciones el miércoles 17 en Puerto Luz (Valdelagrana) y el jueves 18 en la residencia El Madrugador. Los alumnos del Taller inclusivo para entrenamiento de capacidades llevan dos meses preparando estos encuentros musicales, cuyo objetivo es potenciar habilidades motrices, expresivas y creativas, además de favorecer la participación artística de todos los jóvenes. Alicia Castro ha subrayado que esta iniciativa, impulsada desde hace catorce años por la Concejalía de Juventud, constituye un espacio único en Andalucía para jóvenes con discapacidad y es muy valorado por los participantes. Este es el segundo año consecutivo en el que la actividad se desarrolla con formato navideño, tras la excelente acogida obtenida en la edición anterior.

Por último, el Ayuntamiento informa de que el espectáculo de Video Mapping, previsto inicialmente para los días 20 y 21 de diciembre en la Plaza Isaac Peral, queda aplazado debido a las previsiones de lluvia. Asimismo, se advierte de que, ante la inestabilidad meteorológica pronosticada, podrían producirse ajustes en la agenda de actividades de la próxima semana, cambios que se irán comunicando a través de los canales oficiales municipales.