El PSOE solicita al Ayuntamiento de El Puerto que respalde la Declaración de los dos Estados

El grupo municipal socialista ha elevado una moción al pleno de este viernes solicitando el pronunciamiento de la Corporación "ante la barbarie y el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza". La concejala Mª Eugenia Lara ha explicado que “tenemos la obligación moral de realizar un pronunciamiento a favor de los derechos humanos y contra el genocidio. No podemos permanecer impasibles ante lo que está ocurriendo en nuestras propias narices”.

Lara subraya que “desde nuestra posición condenamos todos los atentados terroristas, vengan de quien vengan, porque lamentablemente en España hemos sufrido durante muchos años el terrorismo”, y añade que “la sociedad portuense debe estar en el lado bueno de la historia, con los derechos humanos y no permanecer callados, ya que seríamos cómplices de un genocidio retransmitido en directo”.

La moción presentada por el PSOE solicita a la Corporación la adopción de una serie de acuerdos que serán trasladados a las diferentes instancias.

Extos acuerdos pasan por respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la Cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, reconociendo a Palestina como Estado; reiterar absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, defendiendo las resoluciones de las Naciones Unidas y fronteras del 67; exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente; expresar apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su Gobierno en Gaza; condenar enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, incluidos los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel; apoyar las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el marco del Consejo de Ministros, que constituyen un paquete pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina; manifestar su apoyo a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia la comisión de actos genocidas en Gaza y reclama la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional; apoyar las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea en defensa del Derecho Internacional Humanitario, la protección de la población civil palestina y la promoción de la paz y la solución de dos Estados; reiterar el apoyo de la Unión Europea y la Liga Árabe a la Declaración de Nueva York, adoptada en la conferencia internacional de la ONU presidida por Francia y Arabia Saudí, en favor de la solución de dos Estados, instando a Hamás a desarmarse y entregar el control de Gaza a la Autoridad Palestina bajo supervisión internacional; reclamar el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra; y manifestar el compromiso de este Ayuntamiento con la solución de dos Estados, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras.