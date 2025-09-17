Nueva concentración en El Puerto contra la barbarie en Gaza

Una imagen de la concentración ciudadana de esta semana en la calle Luna.

Esta semana se ha vuelto a celebrar una concentración contra la guerra, el belicismo y los gastos militares, una cita que cada vez cobra más fuerza tras la dramática escalada de la destrucción de Gaza por parte del ejército israelí.

El pulso ciudadano de apoyo a estas convocatorias se mantiene. La reflexión de esta semana ha corrido por parte de la Plataforma por Palestina, que expuso una argumentación de cómo la legitimación de la guerra y la violencia como forma de afrontar los conflictos puede llegar a legitimar lo que está sucediendo en Gaza.

La próxima convocatoria será el lunes 29 de septiembre, a las 20:00 horas en la confluencia entre las calles Larga y Luna.