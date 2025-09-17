Nueva concentración en El Puerto contra la barbarie en Gaza
La cita cada vez cobra más fuerza tras la dramática escalada de destrucción en la ciudad palestina
Docentes se unen en la primera asamblea de 'Marea Palestina Cádiz' en condena por el genocidio en Gaza
Esta semana se ha vuelto a celebrar una concentración contra la guerra, el belicismo y los gastos militares, una cita que cada vez cobra más fuerza tras la dramática escalada de la destrucción de Gaza por parte del ejército israelí.
El pulso ciudadano de apoyo a estas convocatorias se mantiene. La reflexión de esta semana ha corrido por parte de la Plataforma por Palestina, que expuso una argumentación de cómo la legitimación de la guerra y la violencia como forma de afrontar los conflictos puede llegar a legitimar lo que está sucediendo en Gaza.
La próxima convocatoria será el lunes 29 de septiembre, a las 20:00 horas en la confluencia entre las calles Larga y Luna.
También te puede interesar
Lo último