Para el PSOE "el rechazo del PP a la quita de la deuda supone rechazar mejoras para El Puerto"

El secretario general del PSOE de El Puerto, Ángel González, ha lamentado "la actitud cicatera y partidista del PP al rechazar la quita de la deuda para Andalucía que propone el gobierno de España, 19.000 millones de euros que podrían haber repercutido en mejoras para El Puerto".

Tildando la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de "inadmisible, inaguantable y sectaria", Ángel González ha destacado que “esta decisión del presidente de la Junta afecta negativamente a El Puerto, ya que esos 19.000 millones podrían ser perfectamente destinados a mejoras en nuestros colegios, centros de salud, carreteras, o incluso los servicios sociales que tan mal funcionan en nuestro Ayuntamiento, donde el servicio de Dependencia no cuenta con personal suficiente para atender la enorme demanda”.

Entre las actuaciones a ejecutar los socialistas reclaman la terminación del desdoble de la A-491 El Puerto-Chipiona, la nueva depuradora, la apertura de los juzgados en el centro, la puesta en marcha al 100% del centro de salud Ángel Salvatierra, el traslado al centro de la ciudad de la Escuela Oficial de Idiomas, las ambulancias medicalizadas, la construcción de Viviendas de Protección Oficial asequibles paraa los portuenses, la mejora de los servicios sociales municipales o las necesidades que demanda el sector educativo portuense.

Desde el PSOE subrayan que “no es justo para nuestra ciudad verse tan negativamente afectada simplemente por puro cálculo político. Moreno Bonilla prefiere condenar el bienestar y perjudicarnos antes que reconocer la utilidad de una medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la ministra María Jesús Montero”.

Se trata para los socialistas de una medida "que situaría a Andalucía como la comunidad más beneficiada de toda España y que permitiría reforzar de manera inmediata los servicios públicos esenciales que tanto demanda la ciudadanía portuense, pero está claro que Moreno Bonilla está dispuesto a perjudicar y sacrificar a Andalucía, a Cádiz y a El Puerto solo por obedecer a los intereses de su partido en Madrid".

Ante esta actitud, los socialistas apelan al alcalde, Germán Beardo, para que “deje de mirar por su partido y atienda las necesidades de la ciudad, demandando para El Puerto todas las mejoras que necesita y que Moreno Bonilla se niega a atender”.