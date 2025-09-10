El PSOE de El Puerto denuncia que han salido a la venta los subsuelos de Plaza de Toros y Pozos Dulces

El PSOE de El Puerto lamenta que "la inacción del gobierno de gobierno de Germán Beardo produzca la pérdida definitiva de parte del patrimonio municipal, del que tenemos conocimiento por la venta directa en el portal de subastas Vía Subasta tanto de los aparcamientos como los subsuelos de Plaza de Toros y Pozos Dulces, en el concurso de acreedores de Impulsa Aparca".

Según consta en dicho portal, www.viasubasta.com, se ha vuelto a abrir el plazo, en esta ocasión hasta el próximo 17 de septiembre, para optar a estas adquisiciones con un precio mínimo de venta de 0 euros. En concreto, se trata del subsuelo de la Plaza de Toros, con una superficie de 11.747,71 m²; el subsuelo de Pozos Dulces: parcela n.º 1 con una superficie de 3.667,99 m², y parcela n.º 2, con una superficie de 6.479,50 m²; así como la construcción de Pozos Dulces y las obras de saneamiento de Plaza de Toros.

La concejala socialista Mª Eugenia Lara considera que “estamos ante una noticia muy negativa para nuestro patrimonio municipal, que lamentablemente viene a darnos la razón cuando desde el PSOE nos opusimos a la maniobra del Partido Popular de Enrique Moresco de hacer una empresa mixta regalando el subsuelo en vez de haberlo sacado a concurso”, y añade que “al ceder la propiedad a una empresa mixta, y no haber recuperado tras el fracaso de Pozos Dulces el subsuelo de Plaza de Toros, ahora tenemos el riesgo de que ambos subsuelos lleguen a manos de un tercero, porque ambos están en situación de venta directa en el portal de subastas”.

La edil cree que “Germán Beardo, con su pésima gestión en Impulsa y, en concreto en Pozos Dulces, viene a culminar la pérdida de patrimonio municipal, pues no solo ha dejado perder el parking sino también el subsuelo tanto de Pozos Dulces como de Plaza de Toros”, y se remite al parking de la plaza Peral destacando que “aún ese parking reporta beneficios al Ayuntamiento y cuando acabe la concesión volverá al patrimonio municipal”.

Para el PSOE, estamos ante una de las peores gestiones de los gobiernos del Partido Popular, "antes con Moresco y ahora con Beardo, quien no solo ha enterrado 10 millones de euros en Pozos Dulces, sino que ahora propicia su pérdida por parte de la ciudad". Lara recuerda que “los socialistas hemos venido denunciando, desde el principio, la operación oscura de los proyectos de aparcamientos que se pretendían hacer con una empresa mixta, donde el Ayuntamiento ponía los subsuelos y cedía los beneficios para un tercero, una sociedad mixta y se metía en una aventura de unas supuestas subvenciones, que al final tenían un coste para Impulsa El Puerto en los sobregastos, y para el Ayuntamiento para la mejora de las urbanizaciones”.

Además, como ha subrayado Mª Eugenia Lara, “todo con el máximo oscurantismo y con una enorme falta de transparencia, igual que con las cuevas canteras de la Sierra de San Cristóbal, una subasta de la que poco sabemos y de la que tuvimos que dar la voz de alama los colectivos y la oposición”. Por ello, exigen al PP que evite la pérdida definitiva de los subsuelos de Plaza de Toros y Pozos Dulces mediante la recuperación de estos, añadiendo que “esto no se habría producido si los proyectos se hubieran tramitado como debió hacerse, mediante un concurso de explotación de los aparcamientos con un canon, y no como una aventura, en un solo proyecto para dos aparcamientos separados un kilómetro, con la participación de un fondo de inversión y con la adjudicación a una constructora, Gyocivil, que se ha probado incapaz de proyectar y terminar una obra un poco complicada, tanto la de Pozos Dulces como ahora el tanque de tormentas, que le fue adjudicado a pesar de la experiencia previa del fracaso en la construcción de Pozos Dulces”.