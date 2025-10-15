El PSOE de El Puerto reivindica mejoras y atención para Valdelagrana

El concejal socialista, vecino y médico de Valdelagrana Jesús Gálvez ha alertado sobre el estado en el que se encuentra el barrio, avisando de que la zona está colapsando por la falta de atención por parte del gobierno de Germán Beardo. El edil asegura que “queríamos ser un referente turístico y esto parece más una zona guerra, es evidente que no son capaces de dar ni el servicio mínimo para los residentes”.

Desde el PSOE recuerdan que en Valdelagrana viven miles de personas durante todo el año, que están empadronadas y pagan sus impuestos, además hay una residencia de personas mayores, muchos negocios, centros educativos, etcétera, que están siendo olvidados por el PP.

En un recorrido por las calles y plazas del barrio, se pueden comprobar las serias deficiencias que tienen y que ponen en riesgo incluso a los portuenses, ya que como explica Jesús Gálvez “es imposible transitar por el acerado con gran riesgo de caídas, hay numerosos baches, el asfalto de zonas residenciales está lleno de malezas, la iluminación es deficiente, los cables eléctricos están por fuera y sin protección, las arquetas levantadas y oxidadas, falta mantenimiento en los jardines y limpieza en el barrio, el mobiliario urbano está roto, etcétera”.

Como reclama el concejal “son necesarias actuaciones de calado y no parches, ya que la situación es insostenible”.